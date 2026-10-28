La RFEF hace oficial la nueva fecha para el partido Navalcarnero - Betis de Copa del Rey, suspendido por el accidente de trenes en Urda

El club verdiblanco y el club madrileño estaban por la labor de esperar hasta el próximo parón liguero de mediados de noviembre, instancia que ha sido aprobada por la RFEF en un comunicado en el que reparte en cuatro fechas los 24 encuentros cancelados

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha trabajado a marchas forzadas durante toda la jornada de este miércoles: el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) le ha obligado a anunciar por la mañana la suspensión de los 24 partidos de la Primera Ronda de la Copa del Rey que debían jugarse y ha anunciado por la tarde los nuevos horarios de los mismos encuentros, que además implica también relevantes cambios de fecha para algunos de los afectados por los aplazamientos. Uno de ellos es el partido que CDA Navalcarnero y Real Betis tendrían que haber jugado en Alcorcón a partir de las 21:00 horas y que ha sido pospuesto hasta el parón liguero de mediados noviembre a instancias del propio club verdiblanco.

"Tras la suspensión por parte de la RFEF de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre previstos para este miércoles 28 de octubre, a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, ya se han establecido las nuevas fechas y horarios para la disputa de los encuentros. La competición retomará así su calendario después del aplazamiento acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas", explica la introducción del comunicado federativo para dar a conocer este nuevo programa que sitúa este CDA Navalcanero - Real Betis para las 19:00 horas del jueves 12 de noviembre en el Municipal de Santo Domingo. Evidentemente, Manuel Pellegrini no podrá contar con los futbolistas internacionales que sean convocados por sus selecciones.

Los 24 encuentros de Copa del Rey cancelados han sido repartidos en tres semanas

Un total de nueve de los 24 encuentros cancelados se disputarán mañana jueves, día 29 de octubre. El Real Betis no estaba por la labor debido a que este próximo sábado debe recibir al Málaga CF en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en un compromiso de la jornada 11 en LaLiga EA Sports y tampoco le conviene retrasar el duelo andaluz al domingo, ya que el miércoles 4 de noviembre tiene que jugar en Alemania ante el Borussia de Dortmund el cuarto encuentro de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Por este motivo, tampoco era factible fijarla entre el 3 y el 5-N, franja en la que la RFEF ha colocado otros 11 partidos.

Así, desde el club verdiblanco propusieron las fechas libres durante la segunda 'Ventana FIFA' de la temporada y el CD Navalcarnero estaba por la labor, como han dejado claro el CEO bético, Ramón Alarcón, y el entrenador de los locales, Miguel Zárate, respectivamente. LaLiga para desde el lunes 9 hasta el viernes 20-N, en la antesala de El Gran Derbi hispalense en el Sánchez-Pizjuán. Además del Navalcarnero - Betis, también han sido movidos a esa horquilla el CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés y el CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF (martes 10) y el Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo (jueves 13).

Así queda el calendario del Real Betis para el próximo mes