Ramón Alarcón confirma la postura del Betis ante la suspensión de la Copa del Rey tras el accidente ferroviario de Urda: "Lo mejor era volver a Sevilla"

El CEO del club verdiblanco ha confirmado que no estaban por la labor de jugar este jueves y apunta a la única fecha posible antes de Navidad para reprogramar el choque contra el CDA Navalcarnero que debía disputarse este miércoles en Alcorcón pero que ha sido aplazado tras la tragedia en la provincia de Toledo

El trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la provincia de Toledo, con una colisión entre Urda y Los Yébenes de dos trenes que cubrían la línea Madrid - Sevilla, ha cogido al Real Betis en Madrid. La expedición verdiblanca había viajado a primera hora de la mañana a la capital de España con motivo de la disputa del choque de Copa del Rey contra el CDA Navalcarnero que debería haberse disputado esta misma noche en Alcorcón y que ha quedado suspendido. Así, la plantilla verdiblanca se ha quedado a comer en el hotel y justo después viaja de vuelta a Sevilla, tal y como ha confirmado el CEO, Ramón Alarcón.

La plantilla verdiblanca ha aterrizado en Barajas con la fatal noticia y se ha trasladado al hotel de concentración a la espera de noticias por parte de la RFEF. Como cabía esperar, la decisión federativa ha sido la de anunciar la suspensión de los 24 encuentros que debían disputarse en la tarde-noche de este miércoles, entre ellos un Navalcarnero - Betis que, a falta de confirmación oficial, apunta a ser encuadrado en el próximo parón de selecciones previsto para mediados de noviembre. Ésa, al menos, es la propuesta bética. La última palabra la tiene el ente que preside Rafael Louzán.

El Betis apunta al parón de noviembre como única solución para recuperar la Copa del Rey

Aunque en un primer momento se deslizó la posibilidad de que el encuentro del Betis fuese trasladado a este jueves, esa opción ha sido descartada. El club verdiblanco no estaba por la labor, ya que el sábado debe disputar su choque de LaLiga EA Sports contra el Málaga CF y retrasar éste al domingo afectaría al posterior duelo de la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League frente al Borussia de Dortmund (miércoles 4-N en Alemania).

"Cuando hemos aterrizado ya veíamos que la suspensión parecía que iba a ser inminente. Hemos hablado con el cuerpo técnico y, por la planificación deportiva, las cargas de entrenamiento y la organización logística, entendíamos que lo mejor era volvernos a Sevilla y ya organizar la semana". "En noviembre hay otro parón de selecciones, así que habrá que buscar ahí un hueco y jugar en esa semana", ha explicado Ramón Alarcón en una breve intervención en RTV Betis para confirmar que la expedición regresará a Sevilla en la sobremesa de hoy.

Alarcón reitera las condolencias del Betis con las víctimas

"Bueno, por supuesto, ahora mismo el fútbol ha pasado a un segundo plano. Lo primero es acordarnos de todas las víctimas del accidente ferroviario de hoy. Desde que hemos empezado el viaje ya nos empezaban a llegar las primeras noticias, que cada vez eran más graves. La verdad es que, insisto, hoy lo de menos es un partido de fútbol. Hoy lo mínimo que podemos hacer es acordarnos de las víctimas de este trágico accidente y a seguir, no queda otra", ha manifestado el CEO del Real Betis con lógico estado de consternación por la dimensión de la tragedia acontecida en Toledo.

"El Real Betis Balompié muestra su máximo dolor por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo. El Club y todos los béticos trasladan su pesar y su solidaridad a los familiares y amigos de los fallecidos y transmiten su apoyo y deseo de recuperación a todos los heridos. Descansen en paz". Con este mensaje difundido en redes sociales, la entidad expresó su pesar por lo sucedido. De manera paralela, aseguró que no hay ningún tipo de acuerdo cerrado sobre fechas y se limitó a compartir el mensaje de la RFEF anunciando que las fechas definitivas se darán a conocer "próximamente".