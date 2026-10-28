El salto soñado en la carrera de Natan, futbolista del Betis: "Siento mariposas en el estómago y tengo fé; algún día sucederá"

El central de 25 años ha multiplicado por cuatro su valor de mercado desde su llegada al Real Betis y se ha colado entre los futbolistas brasileño con mayor valor de mercado a pesar de que Carlo Ancelotti sigue sin darle esa oportunidad que tanto ansía

El nombre de Natan Bernardo de Souza (6 de febrero de 2001, Itapecerica da Serra -Sao Paulo-, Brasil) va camino de pasar a la historia del Real Betis como una de las operaciones más rentables de la historia de la entidad heliopolitana. Tras salirse en la temporada 2024/2025 como cedido por el SSC Napoli italiano, los verdiblancos se lo quedaron en propiedad pagando los 9 millones de euros de su opción de compra y el pasado verano ya manejó propuestas para embolsarse jugosas plusvalías que todo apunta a que serán mucho más jugosas en el verano de 2027.

El central brasileño está en el punto de mira de clubes como el FC Barcelona y, sobre todo, cuenta con adinerados pretendientes en la Premier League inglesa. Cuando aterrizó en Sevilla allá por julio de 2024 estaba tasado en 9 millones y, en estos 26 meses, su valor de mercado se ha disparado hasta los 30 millones de euros después de sumar la friolera de 108 encuentros oficiales entre los dos cursos anteriores y el inicio de la presente 2026/2027.

En la actualidad ya es el tercer mayor activo de la plantilla del Betis -sólo por detrás de los 40 kilos de Ez Abde y Antony dos Santos-, se encuentra en el 'Top 50' con los futbolistas más valiosos de LaLiga EA Sports y también forma parte del 'Top 25' entre los mejores jugadores seleccionables por Brasil.

Natan admite los nervios que siente en cada convocatoria de Ancelotti

Tras entrar de manera consecutiva en varias preconvocatorias, incluso desde antes de la llegada de Carlo Ancelotti a la CBF, sorprende mucho que aún no haya tenido la oportunidad de estrenarse en categoría absoluta con la pentacampeona del mundo. Vestir la camiseta 'verde-amarelha' se antoja un sueño que Natan debe cumplir más pronto que tarde. En este sentido, admite que sigue las comparecencias de 'Carletto' "con mariposas en el estómago" y asegura mantener la fe en que esa tan ansiada llamada de la selección de su país acabará llegando.

"Sí, por supuesto que tengo el sueño de ir a la selección y creo que es el sueño de cualquier futbolista", ha explicado Natan en una entrevista concedida al portal brasileño SportyNet. "Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Cada vez que se anuncia una convocatoria de la selección, siempre hay algo de nervios. No soy una persona que vea mucho la televisión ni que esté demasiado pendiente de los comentarios que se hacen sobre mí pero, cuando llega el momento de una convocatoria, siempre siento esas mariposas en el estómago y pienso 'Quién sabe, quizá algún día llegue mi oportunidad'. Tengo fe en que algún día sucederá", ha añadido.

La Champions League, trampolín definitivo para que Natan se impulse a la elite del fútbol

En el Real Betis, Natan no ha parado de crecer. Llegó en 2024 para dar descanso a una teórica pareja titular formada por Marc Bartra y Diego Llorente; pero se ha hecho inamovible en el eje de la zaga de ese equipo que Manuel Pellegrini lleva seis años seguidos clasificando para competiciones continentales. En su primer curso de verdiblanco alcanzó la final de la UEFA Conference League, en el segundo alcanzó los octavos de final de la Europa League -techo histórico del club- y uno de los motivos que le empujaban a quedarse en esta tercera campaña ha sido el billete para jugar la Champions League.

El inicio de la Fase Liga en la máxima competición continental no ha podido ser mejor para el Betis, que suma 9 puntos en tres jornadas y está el quinto en la clasificación. Viene de sumar dos victorias seguidas en el Estadio de La Cartuja ante Feyenoord de Rotterdam neerlandés (1-0) y contra el FC Porto portugués (3-2), después de haber empezado con una brillante remontada en Lille (Francia) ante el LOSC (2-3).

"Lo dimos todo. Fue un partidazo y conseguimos una remontada épica. Nuestro compañero Marc (Bartra) marcó dos goles de cabeza, así que todo fue muy emocionante. Fue un encuentro increíble", ha manifestado con orgullo el potente zaguero brasileño, con una mirada iluminada por la ilusión de poder mantener este buen rendimiento y de llegar lo más lejos posible en la mejor competición de clubes del mundo.

Natan explica su pique en Lille con Ethan Mbappé, que acabó con el francés expulsado por agresión

De aquel partido se recuerdan el doblete de Bartra y el gol de Troy Parrott; pero no menos decisivo fue Natan de Souza, tanto con su trabajo en defensa como con su picardía para forzar la expulsión de Ethan Mbappé. En la acción, el '4' del Betis fue amonestado por una supuesta provocación que él niega: "Se publicó que yo le había dicho algo, pero no fue así. No dije nada. En la primera parte ellos iban ganando y él mandó dos balones lejos. Y yo decía: 'Tranquilos, que vamos a remontar'".

"Después, él volvió a mandar otro balón lejos cuando, en la segunda parte, nosotros marcamos. Así que, cuando llegó nuestro tercer gol, yo cogí el balón en el centro del campo, lo mandé lejos y le dije: 'Ahora ve tú a buscarlo'. Entonces, él acabó dándome un codazo. No tengo nada en contra de él (Ethan Mbappé). Creo que son cosas que pasan durante un partido", ha relatado, restando importancia a lo sucedido pero admitiendo su pillería para quedarse en el suelo hasta que el árbitro y el VAR intervinieron.

"Él reaccionó en caliente y yo también aproveché la situación. Sabía que había sido una agresión. No me gusta aprovecharme de estas cosas, pero también sé que, si hubiera sido al revés, me habrían expulsado. Porque a los defensas no nos perdonan esas acciones. Así que pensé: 'Vamos a aprovecharlo un poquito'", ha detallado Natan sobre cómo sucedieron los hechos en una roja directa que ayudaría bastante al Betis a mantener el 2-3 hasta el pitido final.