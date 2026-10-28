Peligra el negocio millonario del Betis con Gnangoro Bouare ahora que se ha disparado su precio en el Rayo Vallecano

Tras un comienzo esperanzador, el centrocampista ha perdido protagonismo considerablemente en el Rayo y confirmado su 'estatus' en la Copa del Rey, lo que complica la posibilidad bética de rentabilizar su elevado porcentaje del pase después de un verano con amenazas

Tras un verano movido en relación a su futuro debido a la falta de acuerdo con su renovación como verdiblanco, el Betis optó finalmente por deshacerse de una de las perlas de su cantera para que el problema no pasara a mayores y cerró un acuerdo con el Rayo Vallecano para el traspaso del centrocampista de 22 años Gnangoro Bouare.

Antes de esta resolución, el club verdiblanco había realizado varias ofertas para ampliar al de Vícar, pero todas fueron rechazadas por el tema deportivo y el económico a pesar de que las fue mejorando, y, en vista de su postura, lo llegó a amenazar con enviarlo a la grada toda la temporada.

El Betis conservó la mitad del pase de Bouaré en su acuerdo con el Rayo

Para evitar este capítulo desagradable y tratar de aprovechar la proyección del jugador cerró su pase a coste cero, con el único ingreso directo de los 500.000 euros pagados por los rayistas por disponer de preferencia de su fichaje una vez consumado el negocio con Nobel Mendy, en el que ambos clubes salieron muy bien parados.

Además del medio millón, el Betis se quedó con la mitad del pase del jugador, el 50%, de cara a una futura venta con la esperanza de que siguiera los pasos de Mendy y se revalorizara como franjirrojo para hacer caja más adelante.

Inicio esperanzador en el Rayo

Y lo cierto es que los comienzos de Gnangoro fueron muy ilusionantes en este sentido, pues pese al enorme salto de categoría, pasó de Primera RFEF a Primera división, el almeriense no tardó en entrar en los planes de Beñat San José, hasta el punto de que nada más llegar fue titular contra el Barcelona y dos jornadas después ante el Real Madrid, ambos como visitante, y dejó muy buenas sensaciones más allá de la complejidad de estos partidos en el feudo de dos clubes más poderosos del país.

Gnangoro demostró que no le temblaban las piernas y que, aparentemente, se había adaptado 'ipso facto' a la nueva categoría, pero la realidad es que, a partir de ahí, fue desapareciendo de los planes de Beñat San Jos´´w y solo ha sido utilizado como recurso en las segundas partes hasta que este martes, como reflejo de que forma parte de la 'unidad B', completó el partido de la Copa del Rey contra el Recreativo, en la que los madrileños necesitaron de la prórroga para eliminar al Decano (2-3).

Caída en picado solo amortiguada con la Copa

Y es que, desde la titularidad con el Real Madrid, el ex del Betis solo ha sumado 46 minutos en cuatro partidos, pues rozó la media hora con el Espanyol para después solo disponer de tres minutos contra Osasuna y, dentro de su caída progresiva, no pisar el terreno de juego contra el Getafe. Tras este revés, el pasado sábado contra el Elche, volvió a aparecer en el verde, pero también de forma testimonial, con 14 minutos.

Beñat lo recuperó ayer para la Copa en las rotaciones para dar descanso a los titulares, lo que corrobora su rol en la plantilla, pero le sirvió para mostrarse en una cita que se complicó sobremanera para los rayistas.

Su valor de mercado se ha multiplicado por 200 tras su traspaso a Vallecas

El Betis se mantiene muy pendiente de sus evoluciones, porque hay mucho en juego y se confía en sus condiciones, pero la realidad es que, a día de hoy, peligra el futuro negocio pactado con el Rayo Vallecano. Al menos, el Betis tiene a su favor que su valor de mercado se ha disparado tras su llegada a Vallecas, pues ha pasado de 50.000 euros de valor a un millón de euros en la última revisión de Transfermarkt a comienzos de octubre.