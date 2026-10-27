Miguel Zarate, técnico del Navalcarnero, avisa al Betis: "Todos tienen debilidades, por muy buenos que sean; sabemos perfectamente dónde y cómo atacarles"

El preparador rojiblanco, de 30 años (43 menos que Pellegrini), cree que, pese a la evidente diferencia de categoría, tienen la "gran ventaja" de contar "con mucha información de su rival", que es, además, "muy reconocible", mientras que ellos son "más imprevisibles" y llegan "en un buen momento"

"El partido lo estamos preparando como todos. Tenemos una gran ventaja, y es que, al final, respecto a otros equipos, contamos con mucha información del Real Betis. Hemos podido contar con partidos con cámaras mucho mejor posicionadas, en cámara táctica... Tenemos mucha información en cuanto al dato. Y luego se junta que el Betis es un equipo muy reconocible. Por lo tanto, creo que hemos preparado el partido sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar, sabiendo lo que tenemos que hacer y, por lo tanto, con mucha seguridad de lo que hemos trabajado para que mañana nos salga un gran partido", apuntaba en sala de prensa el técnico del CDA Navalcarnero.

Más allá de la buena dinámica, Miguel Zárate destaca que en el club rojiblanco se vive "un ambiente muy bueno", también sumado a las grandes sensaciones con las que están llegando a esta primera eliminatoria de la Copa del Rey: "Buenos resultados, buenos partidos, buen juego. Llegamos en un buen momento para un gran partido". Y no está demasiado preocupado por la evidente diferencia de categoría: "Intentamos analizar las fortalezas y las debilidades que al final todos los equipos, por muy buenos que sean, tienen e intentamos llevar a esas situaciones de debilidad lo máximo posible para poder hacerles el mayor de los daños".

El preparador navalcarnereño, con Guardiola, Luis Enrique y Simeone como referentes, entiende que no genere recelo ni temor en los pupilos de Manuel Pellegrini, aunque avisa: "Quizás nosotros somos más imprevisibles, pues hemos alternado muchos estilos de juego, muchas maneras de encarar cada partido, y creo que por ahí será difícil que ellos sepan lo que vamos a hacer, pero el nivel de los futbolistas, más allá de lo que pueda hacer el colectivo, también tiene sus soluciones; les he escuchado antes que están centrados en ellos mismos y nosotros tendremos que centrarnos en las dos cosas, en nosotros y en ellos por el nivel que tiene de dificultad el partido".

Para el míster local, la clave para competir dignamente es la siguiente: "Queremos minimizar esos puntos débiles nuestros, maximizar los puntos fuertes y, como he dicho antes, sabemos perfectamente dónde atacar, cómo hacerlo; tenemos el partido bien preparado y, por lo tanto, ya es que pite el árbitro, que los jugadores compitan, lo ejecuten de la mejor manera y nos salga un buen partido. El equipo está entrando en esa mentalidad ganadora y es algo que se va dando sólo a medida que van pasando los partidos y los entrenamientos; ahí hay poco que tocar y menos en estos partidos".

Muchas rotaciones durante varias semanas por la Copa RFEF y la del Rey

"Se ha hecho una confección de plantilla muy buena y amplia; estamos muy contentos con todos, no solamente por el nivel que tienen, sino por lo que trabajan en el día a día, y eso nos ha permitido que, con tanta carga de partidos, todos tengan una participación alta, además de que ha sido exitosa, ha sido muy buena. El camino que hemos recorrido de Copa Federación ha sido espectacular; una pena no llegar a la final, pero todos los jugadores ahora mismo se sienten importantes, me lo están demostrando de esa manera, y ése es el camino, que todo el equipo pueda sumar, pueda aportar su granito de arena y que todos juntos seamos un bloque más fuerte".

Profesionales, aunque no en exclusividad

El día a día del equipo se asemeja al de un equipo profesional a nivel estructural. Se entrenan por la mañana, hacen gimnasio y comen en el club. Después, la realidad, en algunos casos, es muy distinta para la gran mayoría de jugadores. Un ejemplo es Javier Nistal, que es médico aunque este año no ejerce, o Richi, el capitán, que trabaja en una empresa de gestión deportiva. Muchos otros están estudiando para labrarse un futuro más allá del fútbol. El propio míster, Miguel Zárate, compagina a sus 30 años el banquillo del CDA Navalcarnero en el Grupo 5 de Segunda RFEF con el adiestramiento de niños en un colegio por las tardes.

Exilio obligado

"Tenemos una afición a la que pocas palabras hay que decir. Estamos sintiendo su calor; el día del Murcia fue una pasada, cómo estuvieron animando todo el partido. Entonces, sé que mañana, a pesar de no jugar en el Mariano González, Santo Domingo por un día se convertirá en nuestro estadio, en nuestra casa, y la gente nos va a llevar en volandas. A todos nos habría gustado jugar aquí, porque es nuestro estadio y es en nuestro pueblo, y el Mariano González ya ha tenido noches de Copa del Rey exitosas. Pero no se puede y tenemos que cogerlo con la misma ilusión. Somos profesionales; los futbolistas, si quieren llegar a lo más alto, saben en qué superficie tienen que jugar (se pasará de césped artificial a césped natural), saben en qué campos tienen que jugar, y parece que el calendario nos ha puesto señales. Venimos de jugar en el Colombino haciendo un gran partido, venimos de jugar en El Helmántico haciendo un gran partido, venimos de jugar en Numancia haciendo un gran partido, por lo que Santo Domingo creo que no va a ser un escenario donde vayamos a estar mal".

Los motivos para el traslado "no son económicos"

"Un partido histórico merece que toda nuestra afición pueda vivirlo; por eso, al tener 2.100 socios y abonados, necesitábamos cambiar de sitio ante la excepcionalidad del encuentro, ya que queremos que puedan venir también cuantos más vecinos mejor. Por motivos de seguridad, no puede haber público de pie, y eso también motiva el cambio de recinto. Lo que no lo hacemos es por temas económicos", aclaran desde la entidad madrileña a la Agencia Efe. El duelo se jugará en el Municipal Santo Domingo, distante sólo 20 kilómetros y con hasta 5.100 localidades disponibles, de las que al cierre de esta edición quedaban solamente 16 (en Tribuna, a 50 euros) a la venta.