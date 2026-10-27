Junior Firpo reaparece con el Betis antes de regresar a la ilusión de la Copa del Rey

El lateral dominicano ha regresado con el grupo del Real Betis, siendo esta la principal noticia antes del regreso a una competición que ilusiona a la afición verdiblanca, como es la Copa del Rey

Llega la Copa del Rey. Ese momento tan especial que en sus primeras rondas deja duelos que pueden suponer un mero trámite, pero que significa la principal fuente de motivación para muchos de los aficionados del fútbol español. Esto no es menos para la afición del Real Betis, que sabe que tiene una de esas oportunidades que brinda el fútbol para poder estar celebrando al final de esta temporada un título histórico, y que ya sería el cuarto. En un año con tres competiciones, el saber dosificar va a ser una de las claves para poder optar a lo máximo esta temporada, y ese trabajo le toca a Manuel Pellegrini.

El técnico chileno, en la anterior rueda de prensa, no dudó en alabar la importancia de la competición del K.O; con todo lo que conlleva el poder obtener el alirón en el mes de abril. También un factor que no debe ser menos en la parroquia verdiblanca, y ese es el pensar que se puede obtener un billete a competición europea con esto. Motivos suficientes para darle importancia a un torneo y a una primera ronda que llevará al equipo a la Comunidad de Madrid para enfrentarse al Navalcarnero, de la Segunda RFEF.

Es por ello que, en la previa a este encuentro, el equipo ha entrenado para preparar el mismo. En esta fría mañana en la capital de Andalucía, una novedad ha sido la noticia principal del entreno. Junior Firpo, el lateral dominicano, ha estado presente en la sesión de entrenamiento. ESTADIO Deportivo ha podido conocer que ya estuvo el pasado lunes junto al grupo, repitiéndose esa imagen este martes. En principio, lo está haciendo con normalidad, por lo que habrá que ver los pasos a seguir por Manuel Pellegrini con este futbolista.

Un regreso gris para el chileno: Santo Domingo

Uno de los aspectos reseñables de este encuentro es el lugar donde se va a disputar, y lo que supone para Manuel Pellegrini. Por motivos de condiciones del estadio, esta fiesta se va a tener que celebrar en Santo Domingo, el estadio que se sitúa en la localidad de Alcorcón. Por todos es recordado ese episodio tan emotivo como traumático para el Real Madrid. El equipo local ese día dejó vista para sentencia la eliminatoria con un cuatro a cero que fue el principio del fin de la era del técnico chileno en el conjunto blanco. Muy recordadas son las portadas de los periódicos tras el encuentro, señalando al chileno como principal culpable y pidiendo a la institución que tomase ya la decisión de destituirlo.

Un precedente que, sin lugar a duda, no olvidará Pellegrini. Desde ese momento, mucho es el crecimiento que ha experimentado, siendo capaz de conseguir grandes hitos como ganar la Premier League o estar a un paso de llevar al Málaga a las semifinales de la Champions League. El fútbol, como la vida, suele dar pequeñas oportunidades. Y Pellegrini no dudará en usar esta espinita clavada para que, de alguna manera, poder olvidar ese mal trago y convertir ese estadio en el primer paso de algo más grande en Heliópolis.