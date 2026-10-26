El frenazo a Morante en el Betis dispara las críticas y las voces que reprochan la postura de Pellegrini

Con un solo un minuto en el primer equipo, rentabilizado con un gol, la joya de la cantera tampoco tuvo oportunidades contra el Celta, lo que ha provocado reacciones en el beticismo por la falta de confianza en el extremo y las consecuencias en su proyección

El propio Ángel Haro, poco después del traspaso de Pablo García y todas las reacciones que provocó, situó a José Antonio Morante como el relevo del de Alcosa como la gran promesa del Betis a la que había que abrir hueco en el primer equipo como recambio de Antony en el costado derecho, rol en el que no logró consolidarse su antecesor.

El futbolista de La Puebla, de solo 19 años, suscita muchísimas esperanzas por su rendimiento en los escalafones inferiores y también con la selección española, con la que se proclamó este verano campeón de Europa sub 19 con un papel protagonista. Por ello, esta temporada, el club decidió dar un paso al frente con Morante e integrarlo a la dinámica del primer equipo con ficha del filial como alternativa al brasileño por la diestra.

Un solo minuto en el primer equipo aprovechado con un gol

Sin embargo, la teoría, respaldada por el beticismo por las buenas sensaciones transmitidas por el futbolista, apenas si ha pasado a la práctica tanto en cuanto Pellegrini sí que le ha incluido en la mayoría de convocatorias (siete desde que estaba disponible), pero a la hora de la verdad únicamente ha disfrutado de un minuto.

Es decir, que no ha podido mostrarse con los 'mayores', pero tampoco disfrutar de continuidad con el Betis Deportivo, con el que solo ha podido entrar en tres listas y participar en tres partidos, todos como titular y marcando un gol.

Y lo más llamativo es que Morante aprovechó al máximo la única oportunidad que le ha ofrecido el 'Ingeniero', pues entró en el alargue contra Osasuna y marcó el quinto tanto heliopolitano. Demostración de efectividad que no le sirvió absolutamente para nada, pues desde entonces no ha vuelto a pisar el césped, quedándose en el banquillo en los cuatro choques siguientes, los dos ligueros y los dos de Champions a pesar de que Antony no atraviesa por su mejor momento.

Fornals ha entrado como relevo de Antony antes que Morante

De hecho, contra el Barça, Fornals ejerció de interior derecho y no tiró de Morante en la segunda parte, si bien fue el ostracismo de ayer, ante el Celta, partido en el que dio entrada al castellonense por el brasileño, el que ha disparado las voces críticas por la postura de Pellegrini con Morante.

Y es que son muchos los béticos los que no entendieron como en un partido como el de ayer no introdujo savia nueva en ataque en vez de recurrir a Fornals por Antony en detrimento de dar la oportunidad al cigarrero para ganar en profundidad y pegada. Ni como después prefirió prefirió que entrara en el campo Álvaro Fidalgo.

Su presencia en las listas ha limitado también su participación con el primer equipo

En este sentido, se considera que se está desaprovechando el potencial de Morante, a la par que se está frenando su progresión tanto en cuanto este curso solo suma 225 minutos repartidos en cuatro partidos, tres con el filial y uno con el primer equipo, lo que genera preocupación. Por ello, aumentan las voces que piden a Pellegrini y al Betis que apuesten de verdad por Morante.