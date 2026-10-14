El 'Efecto Morante' invade Las Rozas: tres canteranos del Betis, convocados para el primer Mundial sub 16

Las tres jovencísimas perlas verdiblancas, incluidas entre los 14 mejores jugadores nacionales de la generación del 2011, jugarán a finales de octubre un novedoso torneo organizado por la FIFA en Azerbaiyán y con 190 selecciones participantes

El 'efecto Morante' sigue extiendiendo los colores del Real Betis por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol. En este última ventana de selecciones, el club verdiblanco ha aportado dos jugadores a la selección sub 20, donde se estrenó con gol el pujante José Antonio Morante tras ser Bota de Oro del Europeo sub 19 conquistado este verano junto a Manu González; ha visto el reencuentro de dos canteranos pródigos en la sub 21, Jesús Rodríguez y Pablo García, y a última hora disfrutó con el redebut de Fran García con la absoluta de Luis de la Fuente. Ahora, Hernán Pérez y David Gordo han convocado a tres perlas heliopolitanas para el primer Mundial sub 16 organizado la FIFA.

Los béticos Tiago Polo, Bruno Fernández y Danel Castro se marchan al Mundial sub 16

"La selección española sub 16, compuesta por jugadores de la generación de 2011, tiene una cita muy especial en Bakú. Del 24 al 30 de octubre se celebra la primera Copa Mundial y España peleará por estrenar el palmarés de este Mundialito que reúne a 190 selecciones. Todo el planeta fútbol estará representado en Azerbaiyán", ha explicado la RFEF junto a una convocatoria en la que figuran el portero Danel Castro, así como los centrocampistas Bruno Fernández y Tiago Polo.

La lista la componen sólo 14 futbolistas, lo que da aún más mérito al hecho de que el Real Betis tenga tres representantes; los mismos que el Real Madrid, el FC Barcelona y uno más que el Valencia CF, que cuenta dos. Por su parte, clubes como el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el RCD Espanyol enviarán a un futbolista.

Un torneo con 190 selecciones, 3.000 futbolistas, 950 partidos y reglas especiales

Según ha explicado la RRFEF, el Mundial se dividirá en seis jornadas de competición en la que habrá cerca de 3.000 futbolistas participantes que disputarán 950 partidos en los que irá reduciéndose el grupo de 190 selecciones. "Cada selección jugará un mínimo de nueve encuentros con el propósito de favorecer el desarrollo de las jóvenes promesas, disputándose hasta 20 partidos de forma simultánea", ha añadido la FIFA a la hora de detallar el funcionamiento de este novedoso torneo.

"Cada encuentro tendrá dos partes de 20 minutos y será un formato de ocho contra ocho en campos de 68 metros de largo y 47 de ancho. Además, habrá reglas adaptadas como en los saques de banda, que se ejecutarán con el pie, o en los fueras de juego, pues solo se señalará a partir de líneas delimitadas específicamente a 14 metros de la línea de meta. Todos los partido se jugarán entre el complejo deportivo de Hovsan y en el Baku Crystal Hall, siendo esta segunda sede la que albergue el partido inaugural y las finales de cada nivel", ha señalado.

El calendario de España en Bakú

España está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Barbados, Chile, Congo, Kuwait y Tayikistán. En caso de que supere la Fase de Grupos y acceda a las eliminatorias, éstas se jugarán del 28 al 30 de octubre. Para llegar a la final y pelear por el cetro mundial debería superar seis encuentros más, hasta un total de 11.

24 de octubre (09:00 h) | Chile - ESPAÑA 25 de octubre (14:30 h) | RD Congo - ESPAÑA 25 de octubre (20:45 h) | ESPAÑA - Tayikistán 26 de octubre (14:30 h) | ESPAÑA - Barbados 26 de octubre (20:45 h) | Kuwait- ESPAÑA

Los 14 convocados de la selección española para el primer Mundial sub 16 de la FIFA

Hernán Pérez, seleccionador nacional de la categoría, ha presentado una lista de 14 jugadores para el torneo; pero tiene otro compromiso con la sub 15 y será David Gordo quien dirija al equipo en Bakú.

Los internacionales se concentrarán el martes 20 de octubre y trabajarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de partir, el jueves 22, a Azerbaiyán. Allí se hospedarán en la Villa de Atletas instalada por la FIFA. Estos son los 14 convocados.

Porteros

Danel Castro (Real Betis)

Leo Rico (Villarreal CF)

Defensas

Adrián Bielsa (Real Madrid)

Iván Castellanos (Atlético de Madrid)

Yulian Mosquera (Valencia CF)

Lucas Bernal (FC Barcelona)

Centrocampistas

Bruno Fernández (Real Betis)

Víctor Barbany (FC Barcelona)

Alberto Ruíz (Real Madrid)

Tiago Polo (Real Betis)

Ricardo Pérez (Valencia CF)

Delanteros