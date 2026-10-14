Manchester City - PSG: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El Manchester City y el PSG se enfrentan este miércoles en un duelo complicado en la jornada 2 de la Champions League. Consulta el horario, dónde ver el partido en TV y las posibles alineaciones de dos aspirantes al título que buscan dar otro golpe sobre la mesa en Europa

El Etihad Stadium se prepara para una de las grandes citas de la segunda jornada de la Champions League. El Manchester City recibe al Paris Saint-Germain este miércoles 14 de octubre en un duelo entre dos aspirantes al título que arrancaron la fase liga con victoria y que quieren dar otro golpe sobre la mesa en Europa. Erling Haaland y Ousmane Dembélé aparecen entre los grandes atractivos de un encuentro que reúne talento, velocidad y dos propuestas ofensivas de primer nivel.

El conjunto inglés llega reforzado después de imponerse por 0-2 al Oporto en su estreno continental y de firmar una contundente victoria por 0-3 ante el Liverpool en Anfield. El equipo de Enzo Maresca atraviesa un buen momento y tratará de aprovechar el apoyo de su afición para sumar otros tres puntos ante uno de los rivales más exigentes del calendario.

Enfrente estará el PSG de Luis Enrique, vigente bicampeón de Europa, que comenzó la competición con una goleada por 6-1 frente al Slovan Bratislava. El cuadro parisino también llega con confianza tras ganar al Le Mans por 3-1 y buscará trasladar su buen rendimiento europeo a un escenario en el que el City suele hacerse fuerte. El último precedente entre ambos en la Champions acabó con triunfo francés por 4-2, después de que el equipo de Luis Enrique remontara un marcador adverso.

¿A qué hora se juega el Manchester City - PSG?

El partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la jornada 2 de la fase liga de la Champions League 2026/2027, se disputa este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium de Mánchester alas 21:00 horas.

¿Dónde ver en TV el Manchester City - PSG?

El encuentro podrá seguirse en España a través de Movistar Plus+ Liga de Campeones, según la programación anunciada para el partido. También se podrá consultar el minuto a minuto y toda la información del partido en el directo de ESTADIO Deportivo, aunque no sea televisado.

Alineaciones probables del Manchester City - PSG

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia.

Haaland y Dembélé, dos amenazas para las defensas

Uno de los grandes focos estará puesto en Erling Haaland. El delantero noruego suma 59 goles en 59 partidos de Champions League y, si participa ante el PSG, tendrá la oportunidad de superar el registro de Ruud van Nistelrooy, que anotó 48 tantos en sus primeras 60 apariciones en la competición. Haaland también está empatado con Sergio Agüero como máximo goleador histórico del Manchester City en el torneo, con 36 tantos.

En el otro lado, Ousmane Dembélé llega como una de las principales armas ofensivas del equipo francés. El extremo ha marcado en cinco encuentros consecutivos de la Champions League, con ocho goles en esa racha, y su capacidad para desequilibrar puede poner a prueba a la defensa inglesa. El encuentro también tendrá un componente especial para Gianluigi Donnarumma, que se enfrentará al club parisino después de haber defendido su portería entre 2021 y 2025. El guardameta italiano conoce bien al PSG, con el que conquistó títulos nacionales y la Champions League, y ahora buscará ser decisivo para el Manchester City.