El entrenador del CD Leganés valoró el empate a cero de su equipo contra el CE Sabadell en un partido en el que el técnico señaló que a sus jugadores les falta dar un paso adelante en el plano ofensivo

La jornada 16 de Segunda división se abrió este viernes que un partido entre CD Leganés y CE Sabadell que terminó con empate a cero y que no dejó nada satisfecho a Luis Carrión, entrenador del equipo madrileño, que en rueda de prensa fue autocrítico al pedir un paso adelante más a su plantilla en el plano ofensivo.

Luis Carrión comenzó su intervención haciendo un análisis del partido entre CD Leganés y CE Sabadell. "Para mí, en la primera parte no hemos acabado de circular del todo. Era continuamente centrales, mediocentros, entonces no les hacíamos correr y no les hacíamos bascular. Es un equipo incómodo en la presión porque van hombre a hombre normalmente y hoy ha habido tramos del partido en los que no lo han hecho, han mantenido el bloque un poco más medio. Entonces nos ha faltado, en mi opinión, acabar de circular del todo para encontrar más espacios. Una vez encontrábamos espacios detrás o superábamos su primera presión, para mí, ser un poco más verticales. También creo que nos ha faltado un poco eso".

El técnico del CD Leganés valoró positivamente la mejora defensiva de su equipo. "Creo que hemos sido más sólidos en defensa hoy que otros días, siendo un equipo incómodo como es, porque te hace una salida de tres complicada y es difícil defenderlo bien, pero hemos estado más sólidos en esa fase final de ataque de ellos. Y luego hemos tenido ocasiones, quizá yo creo que igual hasta más que el día del Burgos, y ese día metimos tres goles y hoy, o del estilo habrá sido, y hoy no hemos sido capaces de acertar. Entonces hay que seguir adelante y mejorando cosas que tenemos que mejorar, pero con consistencia, como hemos hecho hoy".

"Creo que hemos sido más sólidos en defensa hoy que otros días"

A pesar de ello, Luis Carrión le pidió a sus jugadores mejorar en el aspecto ofensivo. "Me falta un poco más de alegría en ataque en situaciones que superamos la primera presión. Eso, por ejemplo, hoy nos ha faltado, porque es difícil superar al Sabadell. A la mayoría de los equipos les cuesta. La mayoría de las acciones de peligro que le hacen al Sabadell son con balones a la espalda. Nosotros hemos hecho alguna así. También hemos tenido una situación de Álvaro en la segunda parte, un pase de Ignasi Miquel, que por poco no se queda solo ante el portero".

Por último, dijo que la actuación arbitral no influyó en nada en el partido entre CD Leganés y CE Sabadell. "Nada, yo creo que no ha sido de gran incidencia en el partido. Tienes toda la razón en lo que has dicho. Creo que es un buen árbitro, además. Es verdad que yo creo que ha empezado a marcar el partido pronto, que a veces pasa. Hay árbitros que lo hacen, árbitros que dejan un poco más. Su primera amarilla es muy clara, la del minuto uno, y luego ha habido ahí un par de amarillas que eran medio dudosas y tal. Y claro, es imposible mantener ese ritmo. Entonces yo respeto mucho a los árbitros. No ha tenido ninguna incidencia en el resultado, desde luego, y ya está. No tengo mucho más que opinar".