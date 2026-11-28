Demasiado cerca del descenso, aunque con un partido menos, los de Beñat San José necesitan reponerse de dos derrotas consecutivas y buscarán ganar más de 14 años después en tierras heliopolitanas, donde se superó el 1-1 postrero del derbi avanzando en la Champions y ratificando la cuarta plaza liguera con mayor distancia sobre sus perseguidores

El ﻿Real Betis﻿, que encadena ﻿cuatro partidos oficiales sin perder y que en ﻿LaLiga viene de ceder dos puntos sobre la bocina ante el Sevilla FC en El Gran Derbi, lo que no le impide seguir cuarto en la clasificación tras una racha idéntica, recibe a un ﻿Rayo Vallecano que llega a ﻿La Cartuja tras dos derrotas seguidas y los mismos puntos (12﻿) que el primero que descendería si acabase ahora el curso, aunque bien es cierto que debe recuperar su duelo pendiente ante el ﻿Athletic Club﻿. De los ﻿50 cruces ﻿entre ambos equipos, hubo 21 triunfos verdiblancos, 16 empates y 13 victorias franjirrojas﻿. Los cuatro más recientes acabaron en tablas, aunque los heliopolitanos no cayeron como anfitriones las últimas nueve veces (todas desde la ﻿12/13﻿).

Real Betis-Rayo Vallecano: los árbitros

El CTA ha designado como colegiado principal al balear Bestard Servera, de 32 años y debutante en la máxima categoría, por lo que no tiene antecedentes con verdiblancos o franjirrojos, aunque sí dirigió dos encuentros al ﻿Betis Deportivo en la ﻿21/22 y la ﻿24/25 en ﻿Segunda B y Primera RFEF﻿, respectivamente, ambos saldados con derrota del filial heliopolitano. En el ﻿VAR estará el madrileño aunque adscrito al colegio también balear ﻿Cuadra Fernández﻿.

Real Betis-Rayo Vallecano: fecha y hora del partido de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque, correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de La Cartuja a partir de las 14:00 horas de este sábado 28 de noviembre de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos parcialmente cubiertos, sin probabilidad de lluvia y con una temperatura agradable para la época, pues el duelo arrancará con 18º y se esperan hasta 19º en el epílogo. Soplarán vientos leves del NE-ENE de 9-11 km/h.

Real Betis-Rayo Vallecano: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre andaluces y madrileños será retransmitido en directo por Movistar Plus LaLiga a través de los diales a tal efecto de la plataforma de Telefónica (54) y Orange TV (110). Además, en los establecimientos adheridos, se podrá seguir por LaLiga TV Bar.

Real Betis-Rayo Vallecano: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre verdiblancos y franjirrojos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio de La Cartuja, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo colindante con Santiponce.