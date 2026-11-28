El esloveno lanzó una banda del codo hacía la grada y le dio a una mujer cuando se dirigió a ella para recogerlo un nombre que estaba sentado al lado de la señora le empujó. El incidente no fue a mayores y todo quedó en nada

Noche de muchos partidos en la NBA debido a que se disputaron los últimos partidos para obtener la clasificación para la fase final de la NBA Cup de esta temporada en la que no estarán equipos históricos y favoritos a ganar el título como Los Angeles Lakers o New York Knicks. Detroit Pistons, Boston Celtics, Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers, por la Conferencia Este, y Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trailblazers y San Antonio Spurs, por la Conferencia Oeste, son los que van a pelear por ganar el título que se disputa en mitad de la campaña regular.

El cuadro final de la NBA Cup de esta temporada queda definido de la siguiente manera. En el Este, Detroit Pistons recibirá a Boston Celtics y Atlanta Hawks jugará en casa contra Philadelphia 76ers. Por su parte, en el Oeste, Dallas Mavericks tendrá el factor cancha a favor contra San Antonio Spurs y Portland Trailblazers jugará en casa frente a Memphis Grizzlies. Los partidos de cuartos de final de la NBA Cup se disputarán los días 5 y 6 de diciembre.

Philadelphia 76ers gana liderado por LeBron James

Uno de los partidos más destacados de la noche NBA fue el que Philadelphia 76ers le ganó a Indiana Pacers (87-111) con una actuación destacada de LeBron James. El veterano alero, de 41 años, acumuló 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Hugo González es titular en la derrota de Boston Celtics

Los Atlanta Hawks ganaron 87-86 a los Celtics en donde Hugo González fue titular y firmó 9 puntos, tres rebotes y un tapón en casi 16 minutos.

Los Hawks remontaron 15 puntos (65-50 en el tercer cuarto) con un parcial de 20-4, liderados por un Jalen Johnson de 24 puntos y 12 rebotes.

San Antonio Spurs le gana a Los Angeles Lakers en el gran duelo de la noche

Los Spurs se impusieron por 99-96 a los Lakers de Luka Doncic, y la victoria les dio el comodín del Oeste. Victor Wembanyama firmó 25 puntos y 16 rebotes, y Stephon Castle anotó 26 y repartió nueve asistencias.

Doncic anotó 31 puntos, pero tuvo un poco habitual uno de 13 en triples. Austin Reaves sumó 21, y Walker Kessler aportó 10 puntos y 13 rebotes. El esloveno fue protagonista una vez terminado el partido porque un hombre sentado a pie de pista en San Antonio lo empujó. El incidente se produjo cuando Doncic se dirigía hacia el túnel de vestuarios. Tras lanzar hacia la grada su banda del codo, volvió a recogerlo de las manos de una aficionada, y el hombre sentado a su lado le empujó. Los miembros de seguridad del estadio intervinieron de inmediato y el aficionado pidió disculpas a Doncic sin que hubiera mayores consecuencias.

Baba Miller no jugó y Santi Aldama tuvo poco protagonismo

En cuanto al resto de españoles, Baba Miller no jugó ni un minuto en la derrota de Los Angeles Clippers contra New Orleans Pelicans (104-105). Por su parte, Santi Aldama tuvo escasa participación en la victoria de Dallas Mavericks sobre a Phoenix Suns (109-113). El canario anotó 6 puntos, cogió 3 rebotes y dio dos asistencias. Sergio de Larrea sigue sin jugar con Dallas Mavericks porque se recupera de una lesión de rodilla.

Por su parte, Aday Mara y Oklahoma City Thunder no tuvieron partido durante la pasada noche.

Resultado NBA 28 de noviembre de 2026: