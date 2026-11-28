El extremo del Racing de Santander, con dos golazos en media hora, reconoció que intenta "hacerlo lo mejor posible" para ganarse más minutos y se queda con el primer gol: "Ha ido un poco más esquinado"

Pablo García firmó este viernes su mejor actuación en Primera división. El extremo del Racing de Santander saltó al campo en el minuto 61 de partido y no tardó más que cinco minutos en poner el empate en el marcador con un soberbio zurdazo a la escuadra de Ryan.

Pablo García celebra uno de sus goles ante el Levante. / Imago.

Para redondear su actuación, ya en el tiempo añadido y cuando el Racing le había dado la vuelta al marcador, el sevillano cogió el balón en el centro del campo y avanzó hasta la frontal para sacarse otro gran disparo y poner el tercero de los cántabros y el segundo en su cuenta.

Por eso, tras el partido, el extremo racinguista era el hombre más feliz sobre el terreno de juego del Ciutat de València. "Muy contento, muy feliz por esta victoria otra vez fuera de casa que era una de las piedritas que teníamos ahí clavadas desde el principio de temporada. Muy feliz, el equipo está en una gran dinámica: son tres victorias consecutivas, dos fuera de casa. Y a seguir confiando y creyendo en el proyecto", admitía el futbolista a los micrófonos de Movistar+.

En cuanto a su actuación personal, clave en apenas 30 minutos jugados, el ex del Betis quiso agradecer a José Alberto López, su técnico, por haber confiado en él para cuando el partido pintaba peor para el Racing de Santander. "Sí, el míster me ha dado la confianza en esa media horita. Yo intento siempre hacerlo lo mejor posible, dar lo máximo para el equipo y hoy el trabajo ha llegado en forma de goles. Muy bien por los dos goles, sobre todo el primero que ha ido un poco más esquinado", ha explicado.

"Muy contento y feliz por esta victoria; muy bien por los dos goles, sobre todo el primero que ha ido un poco más esquinado"

Por último, Pablo García reconoció que siempre que puede aprovecha su gran disparo con la izquierda, ese que anoche le dio la remontada y tres puntos a un Racing que se ha colocado sexto, en puestos de competición europea: "Sí, a ver, yo creo que es uno de mis puntos fuertes, ese golpeo de media distancia. Yo lo tengo claro: las dos que he tenido cerquita del área no he dudado en golpear. Otros días van fuera, otros días van al palo y hoy, por suerte, han ido las dos para dentro".

Iván Romero: "El resultado no ha sido justo"

Por su parte, el delantero del Levante Iván Romero lamentó la derrota de su equipo ante el Racing de Santander y consideró que el resultado no reflejó los méritos de ambos conjuntos, después de una primera parte en la que el equipo valenciano dispuso de ocasiones para haber ampliado su ventaja. "El resultado no ha sido justo", afirmó Romero, en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro.

El atacante, autor del único tanto levantinista, explicó que su equipo había generado suficientes oportunidades durante la primera mitad para haber encarrilado el partido, pero no logró materializarlas.

Iván Romero, con el Levante. / @LevanteUD

Iván Romero lamentó que el Racing encontrara sus opciones en transiciones y con disparos desde fuera del área, que terminaron por cambiar el signo de un encuentro que el Levante había controlado durante buena parte del primer tiempo.

Pese a la decepción por el resultado, el delantero valoró su gol y pidió mantener la línea de trabajo del equipo. El Racing remontó el tanto inicial de Romero con dos goles de Pablo García y otro de Yassir Zabiri, para llevarse los tres puntos del Ciutat de València.