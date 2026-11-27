Los de José Alberto se fueron al descanso con un gol abajo en el marcador tras el tanto de Iván Romero (min. 42). Empató Pablo García en el 67 e hizo el 1-2 Zabiri en el 81. Nuevamente el ex del Real Betis en el 94, sentenció el duelo con otro tanto de gran valor

Levante y Racing de Santander fueron los encargados de levantar el telón de la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro y los de José Alberto llegaban con cinco puntos de diferencia en la tabla. Mientras que el Racing de Santander estaba cerca de puestos europeos gracias a sus dos últimos triunfos consecutivos ante Málaga y Real Sociedad, el Levante tenía que ganar con urgencia tras sumar solo dos puntos de los últimos 12 y arrancar la jornada igualado a puntos con el descenso que marca el Getafe.

Marc Santos, de 16 años, la gran novedad del Levante ante el Racing de Santander

El lateral izquierdo Marc Santos fue por primera vez titular en Liga con el Levante a sus 16 años en el partido que abría la jornada. Santos partió como titular tan solo un día después de firmar su primer contrato profesional con el cuadro granota al firmar hasta junio de 2029 con posibilidad de ampliarlo durante varias temporadas más.

Santos debutó con el Levante en la primera jornada de Liga en el encuentro disputado frente Espanyol en el RCDE Stadium con tan solo 15 años y 280 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Levante y en el tercer debutante más joven de la historia de la competición española.

Iván Romero le da el premio del gol al Levante

El primer tiempo estuvo marcado por un Racing de Santander algo fallón en las transiciones y un Levante que buscaba la portería rival sin demasiada elaboración. Precisamente en una de esas jugadas, cuando parecía que el encuentro se iría al descanso con empate a cero, Iván Romero la cogió a media distancia y superó con un disparo con la derecha al guardameta Agirrezabala que no pudo hacer nada ante el chut raso. Con este gol, el Levante confirmaba una mejor primera parte que los racinguistas.

El Racing de Santander sale a por el empate en el segundo tiempo

El segundo tiempo arrancó con un Racing de Santander con una consigna clara: buscar la portería rival y conseguir las tablas cuanto antes. Los de José Alberto se volcaron sobre los dominios de Ryan desde el arranque del segundo acto y encontraron el premio del gol del empate pasada la hora de partida.

Pablo García y Zabiri le dan el triunfo al Racing de Santander

Fue Pablo García, en el 67, cuando el ex del Real Betis cogió el balón en banda derecha y tras dejar atrás a un rival﻿, la mandó al palo largo de Ryan haciendo imposible la estirada del guardameta granota. El Racing de Santander empataba y el Levante daba la sensación de no poder sostener el empuje cántabro.

Pero ahí no se quedó el Racing de Santander. En el minuto 80, un disparo cruzado desde la izquierda de Zabiri golpeó el palo pero en el siguiente minuto, en una acción calcada, uno de los mejores jugadores del cuadro de José Alberto, volvió a intentar un chut ajustado y esta vez si encontró el fondo de las mallas. Quedaban 10 minutos para el final y el Levante veía como el Racing de Santander le había remontado el encuentro.

El Levante se volcó en busca del empate sobre la portería de Agirrezabala pero en lugar del 2-2, encontró al filo del final y ya en el tiempo de descuento, el segundo golazo de Pablo García. El andaluz le pegó con todo con su pierna izquierda para firmar otro tanto de bella factura en el Ciudat de Valencia y dejar al Racing de Santander en puestos de Conference League a falta del resto de resultados de la jornada.