El entrenador del cuadro donostiarra alabó al histórico conjunto de Zorrilla al tiempo que valoró el nivel que tiene ne casa. "A mi me ha tocado jugar en Primera división allí"

La Real Sociedad B tendrá este próximo sábado una complicada salida al tener que visitar el José Zorrilla para enfrentarse al Real Valladolid. Los donostiarras ocupan puestos de descenso a Primera RFEF mientras que los vallisoletanos están en la zona media de la tabla. Este viernes, Jon Ansotegi, dejó claro que la visita al José Zorrilla no será sencilla, teniendo en cuenta además, el factor del frío.

Ansotegi no podrá contar ante el Real Valladolid con hasta tres jugadores sancionados pero Ansotegi se mostró resignado ante tal situación: "La semana pasada Rupérez se torció el tobillo y tiene un pequeño esguince que, la verdad, está evolucionando muy, muy bien. Pero bueno, al estar sancionado, tampoco hemos querido forzar nada. Él está mucho mejor, pero todavía no ha empezado a entrenar con el equipo porque no puede jugar esta semana. Entonces, los dos sancionados de roja más Rupérez, que tiene cinco amarillas, no van a estar. Recuperamos otra vez a ‘Asti’, que ya acabó la semana cerca de entrenar con el grupo y ya ha hecho toda la semana normal. Luego habrá que ver también los que estuvieron ayer convocados o cómo vuelve hoy el primer equipo de Londres y qué necesidades tienen, y en base a eso, hacer la convocatoria".

Después de perder ante el Cádiz, la Real Sociedad B apostó, según su entrenador Ansotegi, por dejar el luto atrás cuanto antes en la semana de entrenamiento: "Bueno, te diría que de menos a más. Siempre decimos que el luto nos tiene que durar poco y que en el primer entrenamiento ya tenemos que venir con una sonrisa o que el lunes tiene que salir el sol, pero a veces cuesta. Y sí que es verdad que no te miento si te digo que tanto el día de Ceuta como el otro día, para mí han sido dos días que sí que me ha costado, personalmente te digo, levantarme y otra vez volver a conectarte y otra vez tener esa energía que necesitas en el día a día y en el entrenamiento".

"Sabemos que el Valladolid es un equipo histórico"

Las miradas a la clasificación de la Real Sociedad B

Dejó claro Ansotegi que desde el filial de la Real Sociedad no se mira a una tabla que les deja ahora mismo en puestos de descenso antes de empezar la jornada 16: "No, no les digo nada. Yo creo que bueno, es la jornada 15. Tenemos que seguir haciendo nuestro camino. Sabemos que en el camino vamos a tener rachas malas, como las hemos tenido; hemos tenido también rachas buenas. Nada, volver a recuperar sensaciones, volver a creer que somos buenos jugando al fútbol, que lo importante es eso: que nos centremos en jugar al fútbol y que no pasen cosas raras. Y es lo que tenemos que hacer".

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 16 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 16 Eldense ELD = 17 15 5 2 8 15 21 11 7 3 2 2 11 8 6 8 2 0 6 4 13 17 Cádiz CAD = 14 15 3 5 7 20 19 8 8 2 2 4 10 8 6 7 1 3 3 10 11 18 Celta Fortuna CEL = 14 15 3 5 7 20 27 10 8 2 4 2 14 14 4 7 1 1 5 6 13 19 Real Sociedad B RSO = 13 15 3 4 8 17 27 5 8 1 2 5 8 15 8 7 2 2 3 9 12 20 Albacete ALB = 13 15 4 1 10 14 25 9 7 3 0 4 8 9 4 8 1 1 6 6 16 21 FC Andorra FCA = 11 14 3 2 9 19 27 6 7 2 0 5 11 14 5 7 1 2 4 8 13 22 AD Ceuta FC CEU = 5 15 1 2 12 12 35 4 8 1 1 6 8 15 1 7 0 1 6 4 20

AscensoPlayoff de ascensoDescenso

Por último, Ansotegi habló de la peligrosidad del Real Valladolid en su campo, el José Zorrilla: "Sabemos que el Valladolid es un equipo histórico, a mí me ha tocado jugar en Primera División allí, que es un campo muy, muy difícil, que a veces hace mucho frío también. Pero bueno, eso ya lo sabemos y sabemos también que su entrenador también es un histórico y su preparador físico es un histórico. En eso sabemos que tienen seguramente más herramientas que nosotros, pero bueno, yo creo lo que digo siempre: si nosotros hacemos lo nuestro bien y si tomamos el partido con la ilusión que creo que vamos a cogerlo y con la energía que hace falta, no tenemos que tener miedo a nadie. Sabemos que el Valladolid es un equipazo. El objetivo es competir".