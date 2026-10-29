La reflexión de Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B: "Cuanto más te acercas al fútbol profesional, más tienes que competir"

El técnico del filial realista apuntó a la importancia de los resultados en la previa del último encuentro de LaLiga Hypermotion ante Las Palmas, el cual perdieron los donostiarras por 1-0

Jon Ansotegi tiene una labor importante en la Real Sociedad B. Para empezar, mantener al primer filial de la Real Sociedad en LaLiga Hypermotion. El hecho de que los jugadores del Sanse se formen en el fútbol profesional solo trae beneficios al primer equipo porque cuando los futbolistas tienen que debutar en Primera, ya lo han hecho después de foguearse en el duro fútbol de plata. En segundo lugar, la función de formador que vuelve a ser vital en el futuro del primer equipo pero tal y como apuntó Ansotegi en una de sus últimas comparecencias, los resultados mandan.

Ansotgi asume la exigencia de LaLiga Hypermotion

Ansotegi, en la previa del duelo de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion ante Las Palmas, choque que los donostiarras perdieron por la mínima, habló de cómo el hecho de ir acercándose al fútbol profesional, repercutía directamente en la importancia de los resultados por encima de la formación. "El resultado sí se mira y la clasificación sí la miramos; no voy a venir aquí ahora que hemos perdido a decir que no importa, eso no es así", afirmó el técnico de la Real Sociedad B.

Después prosiguió recordando la importancia de competir por el resultado cuando en otras categorías más abajo tienes que preocuparte más por la formación: "Sé que cuanto más te acercas al fútbol profesional, más tienes que competir por el resultado. Si estás en otras categorías en formación, más enfocado en la formación que en la competición, está claro que igual no es tan importante el resultado".

La importancia del rendimiento en el filial de la Real Sociedad

Ansotegi insistió a la hora de hablar de rendimiento: "Pero en este caso estamos en el fútbol profesional, estamos en Segunda y estamos a un paso de que nuestros jugadores puedan jugar en Primera. Así que sí que es verdad que el resultado es importante". Además, apuntó que el primer paso para mejorar, el primer paso es tener un buen rendimiento para terminar ganando partidos y salir del pozo del descenso: "Pero lo que tengo claro es que si queremos mejorar y queremos volver a ganar, lo tenemos que hacer desde el buen rendimiento y desde los buenos partidos. Si nosotros jugamos un partido malo, si estamos con miedo, si no queremos saltar a presionar o si no queremos el balón, no vamos a ganar. Eso seguro".

La Real Sociedad B, en el pozo del descenso

La Real Sociedad B de Ansotegi tendrá este fin de semana a un rival complicado en Zubieta. Los donostiarras recibirán a un Girona en puestos de play off de ascenso a Primera con su cuarta y con una racha de dos triunfos consecutivos. Por su parte, el Sanse acumula seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria y lo que es peor aún, perdiendo. Todo esto ha terminado con el filial realista en puestos de descenso con ocho puntos de 33 posibles.