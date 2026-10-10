El Eldense de Messi sigue de fiesta ante un Córdoba que se deja remontar, el Sabadell confirma que es el equipo revelación y, en Vigo, la Fortuna es local

Segunda remontada consecutiva del equipo del astro argentino, que culminó su victoria ante el Córdoba en la prolongación

El Córdoba se dejó tres puntos en Elda y el Ceuta vio frenada su reacción en un arranque de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion que confirmó al Sabadell como equipo revelación del campeonato. Su victoria ante el cuadro caballa le devuelve a posiciones de 'play off'.

En el duelo de filiales que cerraba la jornada, el filial celtiña resolvió por la vía rápida en el primer tiempo y mete en un lío a la Real Sociedad B, que suma cuatro derrotas seguidas y se acerca al peligro.

Eldense 1-2 Córdoba

Un penalti transformado por el excordobesista Fidel Chaves en la última jugada del partido completó una nueva remontada del Eldense ante un Córdoba que perdonó en exceso (2-1) y acabó pagándolo de nuevo.

El conjunto andaluz saltó dominador al Nuevo Pepico Amat y tradujo su superioridad en el minuto 10 con un certero remate de cabeza de Rubén Alves. Pese a rozar el segundo gol en varias ocasiones antes del descanso -con un tanto anulado a Ghailan y dos peligrosos contragolpes de Percan-, la falta de acierto visitante mantuvo con vida a los alicantinos.

En la segunda mitad, el Eldense reaccionó e igualó la contienda en el minuto 62 gracias a una lograda vaselina de Rastrojo tras ganar la espalda a la zaga rival. Cuando el choque parecía abocado al empate, tras varios balones a la madera de ambos equipos en la recta final, una falta de Tasende sobre Clemente en el tiempo añadido permitió a Fidel asegurar los tres puntos desde los once metros.

Con este triunfo, el equipo alicantino lleva un dos de dos desde que Leo Messi se hiciera cargo de forma oficial del club. De momento, el astro argentino 'no pierde'.

Ceuta 1-2 Sabadell

El Sabadell, por su parte, confirmó su condición de equipo revelación tras imponerse por 1-2 en su visita al Ceuta, jugando desde el minuto 52 en inferioridad numérica por la expulsión de Edgar. Un brillante doblete del ex del Real Betis Ángel Baena decidió el encuentro en el Alfonso Murube.

El conjunto catalán saltó al césped dominando y tradujo su superioridad en el minuto 25, cuando Baena aprovechó un balón a la espalda de la zaga para batir a Guille Vallejo. El Ceuta reaccionó en el añadido de la primera parte e igualó la contienda gracias a un ajustado disparo de Jordi Escobar a pase de Kuki Zalazar.

En la reanudación, la segunda tarjeta amarilla a Edgar dio alas a los locales, que gozaron de buenas oportunidades para culminar la remontada. Sin embargo, en el minuto 80, otra incursión en velocidad de Baena volvió a desarmar a la defensa caballa y selló el 1-2 definitivo, condenando la falta de contundencia del Ceuta ante un Sabadell que supo resistir con diez.

Celta Fortuna 4-1 Real Sociedad B

El duelo de filiales cerraba la primera de las tres jornadas en las que se juega LaLiga Hypermotion. Y, en él, el Celta Fortuna cortó su racha de cuatro jornadas sin ganar tras imponerse con rotundidad a la Real Sociedad B (4-1) en Balaídos. La enorme efectividad mostrada por el filial celeste en el primer tiempo encarriló el choque y trasladó las dudas al conjunto donostiarra, que encadena su cuarta derrota consecutiva.

Ángel Arcos abrió el marcador en el minuto 12 con un sensacional gol de falta directa. Aunque Coke evitó la igualada visitante, el bando vigués amplió diferencias pasada la media hora gracias a un doblete de Álvaro Marín, quien transformó un penalti sobre Óscar Marcos y culminó poco después una rápida contra.

En la reanudación, el Celta Fortuna mantuvo la solidez e hizo el cuarto en el minuto 58 por mediación de Aldrine Kibet tras una brillante acción colectiva. Con el partido completamente sentenciado, Jon Balda maquilló el resultado para el Sanse en el tiempo añadido al aprovechar un saque de esquina.