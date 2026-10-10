El Leganés sale en defensa de Álvaro Morata: "Creo que estamos con los pájaros disparando a las escopetas..."

El delantero no ha empezado nada bien su andadura en el equipo pepinero ya que no ha marcado un sólo gol en los cinco partidos de Segunda división que ha disputado. Llamado a marcar las diferencias, el madrileño no está cumpliendo con las expectativas

No ha comenzado la temporada nada bien para el CD Leganés. Teniendo como objetivo el intentar el ascenso a Primera división, el equipo madrileño se encuentra en mitad de la tabla con 11 puntos después de haber enlazado dos derrotas consecutivas. Una mala dinámica en la que también se está viendo involucrada un Álvaro Morata, su fichaje estrella, que no está rindiendo como se esperaba de él y que está siendo criticado por su rendimiento sobre el terreno de juego lo que ha provocado que Rubén Albés, su entrenador salga en su defensa.

La realidad es que Álvaro Morata, que ha llegado en calidad de cedido al CD Leganés procedente del Como 1907, no ha marcado en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento y eso no estado sentando bien en la afición del equipo madrileño.

Con esta situación, Rubén Albés, entrenador del CD Leganés, ha defendido a su futbolista en la previa del encuentro contra la UD Almería. "Si ahora tenemos que cuestionar a Morata, que el problema de que juegue bien o mal sea la estructura o que el equipo sea teniendo o no a Álvaro, teniendo que jugar como él, que juegue bien, mal, que juegue él... Creo que estamos con los pájaros disparando a las escopetas...".

Rubén Albés, entrenador del CD Leganés, analiza el momento de su equipo y el partido contra la UD Almería

El entrenador del CD Leganés ha analizado a su próximo rival: la UD Almería. "Es un magnífico equipo, tanto en la organización como en el talento individual, pero también creyendo en nuestras virtudes que, vuelvo a repetir, hemos demostrado. Y si las hemos demostrado es porque las tenemos. Por lo tanto, tenemos que recuperarlas".

Rubén Albés ha dicho que espera que este partido sea un punto de inflexión para el CD Leganés. "Pues ojalá que sí. Es que esto parece un cementerio ahora mismo, un funeral, mejor dicho. Claro que sí. Hace unas semanas teníamos todos unas sonrisas enormes y todos pensábamos que íbamos a ser un auténtico rodillo y hoy, no sé si han pasado días, pues lo vemos desde otro prisma".

El CD Leganés llega de perder 4-0 contra el Cádiz CF y Rubén Albés ha desvelado que espera una reacción en muchos aspectos. "Muchísimos cambios, muchísimos cambios. Desde comportamientos tácticos que veníamos haciendo y dejamos de hacer, desde la fortaleza mental que tenemos que tener tras las derrotas, competir mejor situaciones de duelos donde el otro día fuimos claramente inferiores. Estoy convencido que esta semana creo que hemos expuesto lo que pasó, lo hemos dicho todo, sobre todo al principio de semana. Todas las situaciones a corregir y el nivel que dimos, que no estuvo a la altura ni del Leganés ni de ningún equipo de Segunda división".

El técnico ha apelado a la rebeldía. "Equipo más rebelde. Y, igual que no sentí la semana del Castellón que creo que nos afectó especialmente, creo que después del otro día sí que el sentimiento es de rebeldía hacia ‘esto no somos nosotros’ y tenemos que ser una cosa completamente diferente que ya hemos sido y que volveremos a ser".