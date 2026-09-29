Morata, sentenciado, y su técnico en el Leganés deja clara su situación: "No tengo dudas... tiene el culo pelado"
La afición de Butarque despide con pitos al delantero madrileño tras dos errores garrafales ante el Castellón
La ilusión con la que llegó Álvaro Morata a Leganés, de momento, está chocando con su mal momento de forma. El delantero madrileño no levanta cabeza y ni siquiera el paso atrás dado al bajar de categoría le está ayudando. No sólo no marca, sino que falla ocasiones que antes siempre iban dentro. Y en poco tiempo ha acabado con la paciencia de sus aficionados.
Butarque le despidió ayer con una pitada. El Leganés caía por 0-2 ante el líder de LaLiga Hypermotion, el Castellón, en parte, por los errores del que fuera capitán de la selección española. El ex de Real Madrid, Juventus, Atlético o Chelsea falló nada más empezar un gol cantado. A los 4 minutos, Patrick Soko le dejó en clara posición para definir, pero Morata se hizo un lío y no llegó a rematar.
Ya con 0-2 en el marcador, Álvaro Morata pudo acortar distancias. Enel 65', el meta castellonense Matthys cometió un error y le puso el gol en bandeja al madrileño, pero éste estuvo de nuevo desacertado y, a puerta vacía, mandó el balón a las nubes.
La ansiedad le está pudiendo en este arranque de temporada, que tras 4 partidos y 246 minutos sigue sin estrenarse en Segunda división con el Lega. Tras estos dos errores, Ruben Albés, su técnico, lo cambió y fue despedido por pitos.
Debate en redes sociales sobre Álvaro Morata
Las críticas tuvieron su continuidad en redes sociales entre los que ya le echan en cara su mal momento y los que creen que tenerle en el equipo es un lujo y esperan una pronta reacción. De momento, ni él ni su equipo están logrando lo que pensaban con su fichaje. Pero desde el club son pacientes.
"Su adaptación ha sido buenísima y tiene el culo pelado de situaciones vividas. Va a ser importante y va a hacer goles en el Leganés, no tengo dudas", aseguraba el entrenador del C.D. Leganés, Rubén Albés, a la conclusión del choque.
El técnico vigués tiene claro que, con paciencia, la racha goleadora de Morata del resto de delanteros cambiará. "Tengo algo tremendamente claro y es que si confío, confío. No en el día bueno sí y en el malo no. Confío en mis delanteros y tengo el convencimiento de que van a hacer goles", advertía.
Albés pide tiempo para el Leganés
"Hoy estoy decepcionado, porque teníamos ilusión en el partido. Veo a la gente ilusionada y quería que hoy saliera un buen partido, pero esto es fútbol y la diferencia es cómo nos comportamos después de un golpe. Es fútbol y puedes perder, porque es el mejor equipo de la categoría. Pero teníamos esa ilusión, la gente estaba muy conectada desde el primer minuto y queríamos darles eso, pero no ha podido ser. Toca responder a la derrota de la mejor manera posible", añadía un Albés que tiene al Leganés a mitad de table, décimo, pero sólo a dos puntos de los puestos de 'play off' a Primera división.
Por eso, Rubén Albés señala que no se pueden comparar con un Castellón que lleva año y medio de desarrollo y cuyos buenos resultados son una continuidad de los que ya tuvo la temporada pasada. "Ellos tienen año y medio de desarrollo con una plantilla en la que repiten muchos jugadores. Nosotros somos un equipo en reciente construcción y hay situaciones que ahora ellos manejan mejor que nosotros. Tenemos margen de mejora y vamos a mejorar mucho. El reto es ser mejor equipo cuando vayamos a Castalia", sentenciaba el gallego.