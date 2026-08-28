El Leganés cierra la llegada de Morata y completa el giro inesperado con su futuro

El delantero del Como ha alcanzado un acuerdo verbal con el equipo pepinero, como ha avanzado Fabrizio Romano, por lo que, a falta del reconocimiento médico, el jugador de 33 años volverá a España dos años después

Álvaro Morata ha dado un giro inesperado en su carrera deportiva. El delantero se encuentra en el Como, con el que tiene contrato hasta 2029, pero esto no le ha hecho seguir con la decisión de continuar en el conjunto de Cesc Fàbregas. De hecho, el internacional con España ha cerrado su incorporación al Leganés, siendo una de las mayores sorpresas en este mercado de fichajes. El jugador de 33 años volverá a Madrid dos años después.

No están siendo años fáciles para Álvaro Morata, ya que no está teniendo continuidad desde que se saliese del Atlético de Madrid en 2024. El delantero ha encadenado dos cesiones en las dos últimas temporadas, en el Galatasaray y en el Como, que lo compró finalmente por doce millones de euros, procedente del Milan. En este sentido, el español llegó a disputar 36 encuentros la pasa campaña en la Serie A.

Álvaro Morata, de la Champions a la Segunda División de España

Álvaro Morata dirá adiós de manera inminente al Como para unirse a las filas del Leganés hasta el final de la presente temporada. Sin embargo, el delantero viene de tener minutos en la pretemporada. Cesc Fàbregas le incluyó en el once titular del primer amistoso, frente al Al-Ula, disputando todo el partido. Tras ello, fue protagonista ante el Famalicao, Arsenal y Liverpool, su último choque con la camiseta del conjunto italiano.

De esta manera, Morata dejó de tener minutos contra el Liverpool, en el último partido amistoso, así como en la primera jornada de la Serie A, dónde el conjunto de Cesc Fàbregas visitó al Udinense. El propio técnico habló en las últimas semanas sobre la situación del delantero, ante la falta de protagonismo: "Álvaro, guste o no, no es mi hermano ni mi amigo. Soy un entrenador que tiene que tomar decisiones".

La vuelta de Morata a España dos años después

Además, Cesc Fàbregas fue muy claro: "Ahora mismo, todos partimos de cero. Lo que hicieron el año pasado no sirve de nada. Tiene que demostrar que quiere quedarse aquí y crecer. Conocemos las exigencias del año pasado: si hubiera rendido menos, habría habido otras decisiones. Sabemos adónde queremos ir y qué hacer, la opinión pública no nos importa. Pero aquí el nivel debe ser el adecuado para que continúe con nosotros".

Por otra parte, Morata volverá a España dos años después, regresando a una ciudad como Madrid que le trae buenos recuerdos por sus experiencias en el Real Madrid y Atlético de Madrid, con los que no se verá las caras sin embargo. El delantero se unirá a un equipo que ha comenzado LaLiga Hypermotion con un empate y una victoria, sacando los tres puntos del Carlos Tartiere pese a estar con uno menos desde el minuto 23.

El Leganés abrió la puerta al fichaje de Morata

El Leganés abrió la puerta al fichaje de Morata en los últimos días. El director deportivo del equipo pepinero, Andrés Pardo, mandó un mensaje al delantero del Como, que podría ser claro en torno a su postura con volver a España tras diferentes experiencias: "Nunca hablo de jugadores que puedan ser una hipótesis, pero sí que aprovecho si me está viendo Álvaro, decirle que las puertas están abiertas".

De esta manera, Rubén Albés contará con un refuerzo de lujo como el de Álvaro Morata, ya que ha alcanzado un acuerdo verbal con el Leganés, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. Además, la misma fuente ha destacado que el delantero, que ha dado el paso con Ceuta, ya ha viajado a la capital de España para pasar el reconocimiento médico, previsto para este fin de semana.

Tras ello, queda pendiente saber cuándo podrá debutar Morata con el Leganés. El conjunto de Rubén Albés se medirá mañana sábado al Eldense en Butarque, por lo que sería pronto para el estreno del delantero, algo que podría suceder en la visita a Las Palmas del próximo viernes, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.