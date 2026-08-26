El Leganés se lanza a por Morata y abre la puerta a su regreso a España

El delantero español busca una salida del Como y el conjunto pepinero aparece como una opción inesperada para cambiar de aires en el tramo final del mercado

Álvaro Morata puede protagonizar uno de los movimientos más sorprendentes del final del mercado. El delantero español, actualmente en el Como 1907, aparece en el radar del Leganés, que estudia su incorporación para reforzar su ataque.

La operación no está cerrada y el principal obstáculo es económico. Morata tiene contrato con el conjunto italiano hasta 2029, pero su situación deportiva ha abierto la puerta a una salida y el club pepinero estaría dispuesto a explorar un regreso del internacional español a LaLiga Hypermotion.

El Leganés pregunta por Morata para dar un golpe al mercado

El interés del Leganés supone un giro inesperado en el futuro inmediato de Morata. El delantero ya había sido relacionado con un regreso al fútbol español durante este mercado, pero ahora es el conjunto madrileño quien ha aparecido con fuerza en la carrera por sus servicios.

Según la información difundida por Sky Sports Italia, el Leganés estaría negociando la posibilidad de incorporar al atacante, aunque para que la operación pueda avanzar será necesario que el Como facilite su salida. El problema principal no parece estar en la voluntad de las partes, sino en las condiciones económicas del movimiento.

Morata tiene todavía contrato con el Como hasta 2029, una circunstancia que complica cualquier operación para un club de la categoría de plata. El conjunto pepinero necesita que el escenario contractual y salarial permita hacer viable una operación que, de concretarse, supondría un enorme salto de calidad para su ataque.

El delantero, por su parte, no parece tener garantizado el protagonismo que esperaba en Italia. Su etapa en el proyecto dirigido por Cesc Fàbregas no ha terminado de responder a las expectativas y la posibilidad de regresar a España gana fuerza en el tramo final del mercado.

Morata busca una salida del Como de Cesc Fàbregas

El contexto deportivo explica buena parte de este inesperado interés. Morata no ha encontrado en el Como el escenario ideal para recuperar su mejor versión y su futuro vuelve a estar en el aire después de un periodo complicado en Italia.

El atacante madrileño, nacido el 23 de octubre de 1992, sigue vinculado contractualmente al conjunto italiano, pero su situación ha provocado que varios clubes españoles hayan valorado su incorporación. La posibilidad del Leganés aparece ahora como una de las alternativas más concretas.

Morata, que llegó a Italia en 2025 tras una temporada en el Galatasaray, suma 30 encuentros con el conjunto lombardo donde ha logrado tan solo un gol y una asistencia, muy lejos de sus regristros previos en LaLiga o la propia Serie A, donde anotó 59 goles en cuatro temporadas con la Juventus.

No es la primera vez que Morata aparece relacionado con un regreso a España durante esta ventana. El Deportivo también estuvo entre los clubes que valoraron su llegada, aunque esa vía perdió fuerza después de que el conjunto gallego incorporase a Pierre-Emerick Aubameyang.

Ahora el escenario es diferente. El Leganés necesita valorar hasta dónde puede llegar económicamente y el Como debe decidir si está dispuesto a facilitar la salida de un futbolista que todavía tiene tres años de contrato por delante.

El Leganés, pendiente de que el Como rebaje sus exigencias

El factor económico es, por ahora, la gran barrera. El Leganés no parece tener sencillo asumir las condiciones que rodean a un delantero del perfil de Morata, especialmente teniendo en cuenta su contrato vigente en Italia.

La información que trasciende apunta precisamente a que el conjunto pepinero necesita colaboración del Como para que la operación pueda avanzar. El club madrileño confía en que una salida que pueda satisfacer a todas las partes termine facilitando el acuerdo.

La situación convierte las próximas horas en decisivas. Morata podría convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado si el Como acepta negociar en unas condiciones asumibles para el Leganés.

El delantero aportaría experiencia al conjunto madrileño y supondría un refuerzo de enorme impacto mediático para un equipo que actualmente compite en LaLiga Hypermotion. De momento, el conjunto pepinero, entrenado por Rubén Albés, se prepara para medirse ante el Eldense este sábado a las 19.00 horas, tras empatar 1-1 en el debut ante el Girona, y vencer en la segunda jornada al Real Oviedo por 0-1.

El regreso de Morata a España vuelve a ser una posibilidad

La opción del Leganés tiene además un componente sentimental y deportivo. Morata volvería a competir en España después de haber desarrollado buena parte de su carrera en clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe, además de sus experiencias internacionales.

A sus 33 años, el delantero todavía puede convertirse en una pieza diferencial si encuentra un proyecto en el que recuperar continuidad y confianza. La cuestión es si ese proyecto estará finalmente en Butarque.

Por ahora, la operación se encuentra en una fase de conversaciones y el factor económico marcará el desenlace. El Leganés ha mostrado interés y el escenario en el Como favorece la posibilidad de una salida, pero todavía queda el obstáculo más importante: conseguir que las cifras encajen.

El mercado entra en sus horas decisivas y Morata vuelve a estar ante una elección inesperada. El delantero que ha vestido las camisetas de Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético y selección española podría regresar a España para afrontar un nuevo reto en Segunda, pero el acuerdo con el Como todavía debe superar la barrera económica.