Aubameyang rompe su silencio sobre su salida del Marsella: "No era un ambiente sano"

Pierre-Emerick Aubameyang ha explicado los motivos de su salida del Olympique de Marsella y no ha ocultado su malestar con el último curso en Francia. El delantero gabonés asegura que el ambiente no era estable y afronta ahora en el Deportivo un nuevo reto en España

Pierre-Emerick Aubameyang ya está centrado en su nueva aventura en el Deportivo, pero antes de mirar definitivamente hacia A Coruña ha querido echar la vista atrás para explicar su salida del Olympique de Marsella. El delantero gabonés ha declarado en L'Équipe una temporada que, según reconoce, terminó siendo mucho más complicada de lo esperado.

El atacante de 37 años asegura que no tenía previsto abandonar el conjunto francés. Su continuidad, sin embargo, dejó de estar en sus manos cuando el club tomó la decisión de prescindir de él. Aubameyang no quiso entrar en conflicto con la entidad y optó por aceptar la situación. Aunque reconoce que le habría gustado continuar, entendió que su etapa en Marsella había llegado a su fin.

El recuerdo que guarda de su último curso está marcado por un contexto que define como especialmente desgastante. Los constantes cambios dentro del club y la presión por los resultados terminaron generando un ambiente que, según su versión, estaba lejos de ser estable. "Fue una temporada muy difícil y agotadora. El contexto era bastante inusual y no era un ambiente sano ni estable", explica el delantero. Considera que cualquier tropiezo adquiría una dimensión excesiva y que el equipo tenía dificultades para valorar los aspectos positivos de su trabajo. "Todo parecía un caos. En cuanto perdíamos un partido, parecía el fin del mundo".

Aubameyang lamenta especialmente que esa dinámica acabara afectando al estado de ánimo de un grupo que todavía tenía objetivos por delante. La temporada no terminó como esperaba y el futbolista admite que se marchó decepcionado.

Un rendimiento que reivindica

Pese a las dificultades colectivas, Aubameyang considera que sus números respaldan su aportación al Marsella. El delantero cerró su etapa con 14 goles y 10 asistencias en 41 encuentros, cifras que considera dignas de una temporada positiva a nivel individual.

El jugador también defiende que siempre mantuvo su compromiso con la camiseta y que nunca dejó de darlo todo mientras estuvo en el club.

Ahora, su historia con el Marsella queda atrás y comienza una nueva etapa en España. El Deportivo ha desembolsado 1,5 millones de euros para hacerse con sus servicios y el delantero afronta el reto con una motivación especial.

El 'Super Dépor', la inspiración

Aubameyang conoce la dimensión histórica del conjunto gallego y reconoce que la época dorada del Deportivo tuvo mucho peso en su decisión.

El delantero recuerda especialmente al equipo que conquistó LaLiga y se convirtió en protagonista habitual de la Champions. Aquella generación es ahora una referencia para el nuevo proyecto blanquiazul.

Para el gabonés, llegar al Deportivo supone mucho más que cambiar de club. Quiere participar en el intento de recuperar parte del protagonismo perdido y dejar su propia huella en una entidad con una historia que conoce desde hace años.

Eso sí, el jugador es consciente de que la reconstrucción no será inmediata. El objetivo más cercano pasa por conseguir la permanencia y avanzar progresivamente.

Aubameyang reconoce que recibió otras propuestas antes de decantarse por A Coruña, pero buscaba precisamente un desafío diferente. Ahora pretende aportar su experiencia para ayudar al Deportivo a recuperar su sitio en el fútbol español.