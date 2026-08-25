Álex Sancris regresa al Leganés para reforzar el ataque de Rubén Albés

Álex Sancris ya es nuevo jugador del Leganés. El atacante madrileño llega cedido por el Getafe por una temporada, con una opción de compra condicionada, y regresa a un club donde ya estuvo durante cuatro años

El Leganés continúa dando forma a su plantilla y ya ha cerrado la incorporación de Álex Sancris. El atacante madrileño llega cedido por el Getafe para la próxima temporada, en una operación que tiene la opción a compra pero con determinadas condiciones al finalizar la temporada.

A sus 29 años, Sancris vuelve a un club que conoce bien. El futbolista ya defendió la camiseta pepinera durante cuatro temporadas en el filial, al que se incorporó en 2018 procedente del Trival Valderas. Durante aquella etapa se convirtió en uno de los referentes del equipo, llegando a ejercer como capitán y participando en el ascenso a Segunda Federación. Su última campaña antes de salir de Butarque fue especialmente destacada. El atacante firmó diez goles y cerró una etapa que le llevó posteriormente a buscar nuevos retos lejos de Leganés.

Del Linares al fútbol profesional

Tras abandonar el conjunto pepinero en 2022, Sancris pasó por el Linares antes de encontrar una nueva oportunidad en el Burgos. Allí logró asentarse en el fútbol profesional y sus actuaciones durante dos temporadas despertaron el interés del Getafe, que terminó incorporándolo a su plantilla.

Sin embargo, su situación en el conjunto azulón cambió durante los últimos meses. La pasada temporada no contó con el protagonismo esperado y su futuro quedó todavía más complicado este verano. Sancris no ha participado en los planes de la pretemporada y ni siquiera entró en las convocatorias, una circunstancia que terminó acelerando su salida. El Leganés aparece ahora como una oportunidad para recuperar continuidad y volver a sentirse importante. Además, su llegada supone un nuevo regreso a un club en el que ya dejó huella durante su etapa en el filial.

Un reencuentro con Miguel Atienza

En Butarque, Sancris también coincidirá de nuevo con Miguel Atienza, con quien mantiene una estrecha relación desde su etapa compartida en el Burgos. Ambos volverán a compartir vestuario en un Leganés que sigue sumando alternativas para su línea ofensiva. El atacante se pondrá a disposición de Rubén Albés para competir por un puesto en un frente de ataque que ya cuenta con jugadores como Unax del Cura, Gothler y Álex Millán. Su experiencia y conocimiento del club pueden convertirse en dos factores importantes en su adaptación.

Por su parte, el Getafe no pierde completamente de vista al futbolista. El acuerdo contempla una opción de compra para el Leganés, aunque esta quedaría condicionada al cumplimiento del objetivo establecido entre las partes, relacionado con el ascenso al término de la temporada. La salida de Sancris forma parte, además, del trabajo que mantiene abierto el Getafe para reducir y reorganizar su plantilla antes del cierre del mercado. El club azulón continúa buscando soluciones para otros futbolistas, mientras el madrileño inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar minutos en un club donde ya se siente cómodo.