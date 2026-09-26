Rubén Albés elogia al Castellón y le manda un recado a Morata en el Leganés

El técnico del Leganés sabe el hueso duro de roer que tendrán el próximo lunes, pero considera que tienen argumentos suficientes para conseguir los tres puntos

El entrenador de Leganés, Rubén Albés, aseguró, pese a que no dudó en calificar al Castellón como el "mejor equipo" de la categoría "hasta el momento", que el conjunto madrileño posee argumentos suficientes para competir de tú a tú con el líder de LaLiga Hypermotion en el encuentro que se disputará el próximo lunes en Butarque.

"El Castellón es el mejor equipo de la categoría hasta el momento. Un equipo que colectivamente está muy desarrollado, que hace cosas muy bien, pero nosotros también hacemos cosas muy bien, nosotros también tenemos argumentos. Tenemos nivel individual y como equipo estamos creciendo, cada día vamos siendo un poco más redondos en muchas cosas", señaló Albés.

En este sentido, el preparador del conjunto pepinero se mostró convencido de que el Leganés no será inferior a un Castellón, que llega a la cita como líder invicto de la categoría tras sumar dieciséis de los dieciocho primeros puntos en juego.

"Es un partido que nos va a decir a qué nivel estamos con relación al mejor equipo de la categoría actualmente, para ver cuánto de cerca estamos respecto a ellos y no creo que vayamos a estar por debajo. Tengo la sensación de que será un partido igualado e, incluso, que seremos mejores que ellos", aseguró el técnico blanquiazul.

Un encuentro en el que Rubén Albés no podrá contar con el atacante tunecino Ismael Gharbi, convocado por su selección, lo que podría propiciar el regreso a la titularidad de Álvaro Morata, que arrancó desde el banquillo el último encuentro ante el Granada.

"Morata está muy bien, lo demuestra en el día a día, lo demuestra con su implicación, lo demuestra en los minutos que ha jugado en los que ha tenido acciones de impacto, por lo tanto a disfrutar de Álvaro. Tenemos que disfrutar de Álvaro y Álvaro del Leganés", concluyó Albés.

El Castellón, afectado por el 'virus FIFA'

El CD Castellón, líder en solitario e invicto de LaLiga Hypermotion, no podrá contar en los dos próximos partidos con tres de sus futbolistas, ya que han sido incluidos en las convocatorias de sus respectivas selecciones nacionales.

Los tres jugadores que no estarán a disposición del entrenador Pablo Hernández para jugar ante el Leganés y el Ceuta son Matías Orozco, Rodrigo Rêgo y Amir Saipi.

Matías Orozco está convocado por primera vez con la selección absoluta de Colombia, que disputará tres partidos amistosos en Estados Unidos frente a México, Paraguay y Perú. Saipi está seleccionado con Kosovo, que disputará cuatro encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA frente a Irlanda, Israel y dos frente a Austria.Rêgo, por su parte, jugará con Portugal la clasificación para el Europeo sub-21 ante Bulgaria, Gibraltar y la República Checa.

El cuadro castellonense confirmó el pasado fin de semana ser el equipo más en forma de la competición y se afianzó al frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion con una contundente goleada (5-0) sobre el Tenerife.

Si alguien tenía dudas sobre la candidatura al ascenso del conjunto castelllonense, tras la marcha de piezas clave la pasada campaña como Alex Calatrava o el congoleño Brian Cipenga, los de Pablo Hernández parecen empeñados en demostrar lo contrario.