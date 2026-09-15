El técnico de moda en la liga española que apunta a Primera División como próximo destino

Pablo Hernández cumple un año al frente del conjunto levantino y lo tiene encaramado en la primera plaza de LaLiga Hypermotion como único equipo invicto

El Castellón es, junto al Barcelona y el Deportivo, el único equipo de la liga española (Liga EA Sports y Liga Hypermotion) que puede seguir presumiendo de su cartel de equipo invicto esta temporada. Y de ello tiene mucho mérito su entrenador, Pablo Hernández.

Esta semana se cumplirá un año desde su llegada al banquillo blanquinegro tras la destitución de Johan Plat. Y en este tiempo ha logrado llevar al equipo desde la zona de descenso al primer puesto de la Categoría de Plata del fútbol español, pasando incluso por una promoción de ascenso a Primera.

Cabe recordar que fue el 16 de septiembre de 2025 cuando fue destituido Plat como entrenador del Castellón tras conseguir sólo dos empates en las primeras cinco jornadas. Tras esta decisión, el club anunció el ascenso de Pablo Hernández desde el filial de forma interina, aunque finalmente la buena marcha del equipo hizo que se le ratificara como máximo responsable.

Hernández llevó al equipo de los puestos de descenso a jugar la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports (Primera), en la que cayó ante el Almería en la primera eliminatoria después de haber terminado sexto la competición liguera, en la que llegó a ser líder tras la jornada 28. Con Hernández, el Castellón ha logrado en este año 24 victorias, once empates y siete derrotas en liga, con lo que ha conseguido sumar 83 de los 126 puntos en disputa.

De hecho, esta temporada es líder de LaLiga Hypermotion como único equipo invicto de la categoría, tras encadenar cuatro victorias y un empate en las primeras cinco jornadas. Y el pasado fin de semana, cuando en Montilivi su equipo parecía que encajaría su primera derrota liguera, sus pupilos firmaron una remontada digna de ascenso. Primero, en el minuto 81, Agustín Sienra puso el empate y, cinco minutos después, Álvaro García colocó el definitivo 1-2 en el marcador. Todo un ejercicio de fe en lo que propone el míster del cuadro castellonense desde la pizarra.

Y si por algo se está caracterizando Pablo en todo este tiempo, como demuestran los video que sube el club en las redes sociales, es por mantener la calma en los momentos de mayor tensión. Su discurso tranquilo y su claridad a la hora de expresar los conceptos que quiere que su equipo plasme sobre el terreno de juego le hacen ser, sin duda, uno de los técnicos de moda en el fútbol español. Y el destino de Primera División le podría esperar más pronto que tarde, bien por méritos del Castellón o por deméritos de sus equipos vecinos, como Valencia o Villarreal.

Las palabras de Pablo Hernández tras la victoria ante el Girona

El técnico blanquinegro está dominando bien las ruedas de prensa desde que aterrizó en el banquillo. Este pasado fin de semana fue muy sincero a la hora de analizar el partido en Montilivi: “Yo creo que han entrado mejor al partido ellos. Los primeros minutos es verdad que nos ha costado. Conforme pasaban los minutos estábamos un poco más cómodos en controlar nuestro juego”.

Sobre la expulsión local como justificación a su remontada, también fue tajante: “Cuando te quedas con uno menos, todo el mundo piensa que es fácil, pero no lo es y más cuando te meten un bloque bajo”.

Por otro lado, elogió el encuentro de Israel Suero, que partió de inicio y cuajó una destacada actuación, especialmente durante la segunda mitad. Pablo Hernández reivindicó la importancia del futbolista dentro de la plantilla: “Israel es un gran jugador, nos está dando mucho. Aquí jugará el que se lo merezca y jugará en cada partido el que pensemos que es el mejor para ello”.