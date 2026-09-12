Pablo Hernández se siente cómodo en el liderato, pero avisa del peligro del Girona

El técnico del cuadro alicantino podrá darle continuidad a su once frente al cuadro catalán si lo desea. Pero resalta, ante todo, la importancia que está teniendo la gente que entra desde el banquillo

Pablo Hernández, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Girona.IMAGO

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, explicó en la previa del partido ante el Girona que ocupar el primer puesto de LaLiga Hypermotion repercute positivamente en la mentalidad del equipo porque verse líder "refuerza en el trabajo y en la confianza”.

“Es el principio y va a haber muchos cambios de posiciones durante estas jornadas”, poniendo en valor que “lo importante son los puntos que llevamos en cuatro partidos”, apuntó en una rueda de prensa.

Los albinegros visitan al Girona, que el técnico recordó que es “un rival fuerte con el objetivo de volver a Primera división". "Tiene jugadores de mucha calidad que necesita muy poco para hacer gol. Es un partido en el que vamos a tener que estar muy bien defensiva y ofensivamente para ganarlo”, resumió.

El técnico orellut vaticinó "un partido bonito de ver” y dijo que espera que sean "capaces" de imponerse y de jugar en campo contrario. "Podemos hacerles daño. Vamos con la idea clara de imponer nuestro juego, sabiendo la dificultad, pero con plena confianza en la línea que llevamos, mejorando partido a partido”, destacó.

Por último, Pablo Hernández alabó la frescura que entra desde la suplencia en la segunda mitad: “Está entrando gente desde el banquillo que aporta y suma, y eso me abre más posibilidades”.

Especialmente destacó el debut de Matías Orozco: “Está preparado y como él hay jugadores que están preparados para iniciar. Se podría pensar que necesita más tiempo de adaptación pero está listo”, afirmó.

Pablo Hernández podrá darle continuidad a su once

El Castellón tratará de prolongar su total efectividad fuera de casa, para mantenerse en el primer puesto de la clasificación, después de haber sumado tres triunfos y un empate en cuatro jornadas.

Los albinegros defienden el liderato y persiguen su tercera victoria consecutiva en un gran inicio liguero, para lograr 10 de los 12 puntos en disputa, en un partido ante uno de los favoritos al ascenso y, por tanto, un rival directo.

El técnico Pablo Hernández podría dar continuidad al equipo que ha conseguido los dos últimos triunfos, con la única duda sobre la entrada en el once inicial de Isra Suero, lo que provocaría que Íñigo Córdoba dejara la titularidad. Tampoco se descarta que el colombiano Matías Orozco 'Maty' pueda ser de la partida.

El equipo solo tiene la baja por lesión de Fabrizio Brignani, ya que Ilias Kostis y Adam Jakobsen, que regresan a la convocatoria tras su ausencia en las dos últimas jornadas, se han recuperado de sus respectivas lesiones.

Una prueba de fuego para un Girona en auge

El Girona, quinto clasificado e inmerso en una dinámica ascendente después de dos victorias, pondrá a prueba este sábado (18:30 CET) el liderato del Castellón en LaLiga Hypermotion y su pleno de victorias a domicilio.

Tras el doloroso e inesperado golpe del descenso de la pasada temporada, el Girona empezó el curso con muchas dudas por el mercado y por los resultados, con apenas un punto de seis posibles, pero el equipo de Quique Álvarez ha dado un paso firme hacia adelante en los dos últimos partidos.

La afición ha recuperado el optimismo con la goleada contra Las Palmas (5-2) y la sólida victoria contra el Sporting de Gijón (0-2), capitaneadas por el extremo colombiano Yáser Asprilla, que es el máximo goleador del campeonato con cuatro goles en apenas 150 minutos, los mismos celebró en sus primeros 50 partidos como rojiblanco.

A él se suman el central Holmes Junior, asentado en el once con tan solo 17 años, o el doble pivote formado por Fran Beltrán e Izan González, y el extremo Carles Pérez, el último fichaje del mercado, que anotó el 0-2 en Gijón a los ocho minutos de debutar.

El técnico Quique Álvarez podría repetir el once de la última jornada y tiene las bajas de los atacantes Jastin García, Unai Hernández y Portu por lesiones y molestias.