Así queda LaLiga Hypermotion tras la jornada 4: Castellón y Eibar sueñan a lo grande mientras la soga ya molesta a Albacete y Ceuta

Un nuevo cambio de líder se ha producido en esta cuarta jornada, donde cuatro equipos continúan sin saborear la victoria. Además, el primer técnico ya ha sido destituido

Entre los vaivenes cada vez más propios de LaLiga Hypermotion, el cambio de líder es una constante, ahora con el Castellón en la cima por su victoria por 2-0 contra el Albacete y por la derrota del Granada por 3-0 con el Eibar, cuyo subidón en la clasificación es formidable, el único de todos que ha enlazado por ahora tres victorias, igual que la aportación goleadora de Yaser Asprilla, que impulsa al Girona.

Nadie alcanza los diez puntos del Castellón, uno de los dos únicos equipos de la categoría que aún no han perdido, junto al Leganés. Ousmane Camara, goleador y asistente, marcó la diferencia, junto a Israel Suero, autor del 2-0. Los dos goles los concentró en el inicio de la segunda parte para dejar sin nada al Albacete. Cero puntos. Tampoco ha sumado el Ceuta, derrotado por cuarta semana seguida, por el Cela Fortuna.

Tras el Castellón avanza el Eibar. Derrotado en la primera cita, lo gana todo desde entonces. Su racha de tres triunfos consecutivo es la mejor de todos los equipos de la división de plata hasta ahora en esta campaña. La magnitud de su escalada en la tabla, ya en la segunda posición, la agranda su victoria por 3-0 ante el Granada, líder hasta ahora.

En el Girona, Yaser Asprilla no para de marcar goles en este curso. Ya son cuatro en otros tantos partidos para el delantero colombiano. La reacción de su equipo va al mismo ritmo que el acierto del atacante, crucial en el avance de su conjunto: suma dos victorias consecutivas, por 5-2 a Las Palmas y, este sábado, por 0-2 al Sporting de Gijón, que no había perdido ningún encuentro hasta ahora. Uno de los goles en El Molinón fue suyo.

El Sabadell ha sido el equipo que ha cerrado la jornada junto al Córdoba y lo ha hecho con una victoria (3-2) que le ha impulsado hasta la tercera plaza para, por qué no, mostrar su candidatura a la lucha por el ascenso.

En la zona baja comienzan los nervios

El primer técnico ya ha caído en Segunda: Claudio Barragán. Eso lo dice todo. Y es que junto al Eldense, otros tres equipos continúan sin ganar todavía en la Categoría de Plata del fútbol español: Cádiz, Albacete y Ceuta. Y la soga comienza ya a molestar, sobre todo, a estos dos últimos.

Concretamente, los caballas han igualado el peor arranque liguero de su historia, ya que, con estas cuatro derrotas consecutivas en las primeras jornadas, repite el mismo comienzo de la temporada 2022-23, cuando el conjunto ceutí militaba en Primera Federación.

Las cuatro derrotas iniciales en aquella campaña provocaron la destitución del canario Chus Trujillo, que había dirigido al equipo en su histórico ascenso a Primera Federación y al que sustituyó José Juan Romero, el técnico actual y que regresó a la ciudad autónoma después de haber logrado el ascenso del Ceuta a Segunda RFEF dos temporadas antes. Eso sí, la complicada situación que vive la ciudad ceutí en estos momentos y la trayectoria que tiene el técnico sevillano en el Alfonso Murube no ponen en peligro su cargo, al menos, de momento.

Así queda la clasificación en LaLiga Hypermotion en la jornada 4