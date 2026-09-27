Así se hizo el fichaje de Morata por el Leganés: "En la primera videollamada él ya se ilusionó"

El club madrileño, a través de su director deportivo, Andrés Pardo, desveló hace unas semanas que el delantero, que ha llegado cedido del Como 1907, se mostró muy entusiasmado con el proyecto y que rápidamente hubo una conexión la cual facilitó que se hiciera la operación

A pesar de que no ha empezado certero de cara a la portería rival, no ha marcado en sus tres primeros partidos en Segunda división, Álvaro Morata es una apuesta de cara a esta temporada de un CD Leganés que confía plenamente en el delantero. Fue uno de los movimientos más sorprendentes del pasado mercado de fichajes de verano, hecho por un equipo madrileño que ya hace tiempo desveló que sin el esfuerzo y la predisposición del delantero no se podía haber hecho la operación.

Andrés Pardo, director deportivo del CD Leganés, explicó hace unas semanas que la propiedad del club les dijo que había que hacer un fichaje impactante. "En teoría fue todo muy natural, parece como que es algo imposible y es cierto que empezó siendo así. Nosotros la confección de plantilla fuimos avanzando durante el verano. Ha sido un verano de mucho cambio. Hemos hecho hasta 15 o 16 cambios en la plantilla de la temporada pasada. Ya visteis que nos costó mucho competir, nos costó mucho salir de ahí abajo cuando el objetivo era diferente y sí que es cierto que en esa plaza de delantero que nos quedaba por fichar, la nueva propiedad y el club sí que nos repetían continuamente que tenía que ser un perfil Top, que intentáramos llegar a un perfil top", detalló en Radio Marca.

Con este contexto, surgió el nombre de Álvaro Morata que rápidamente se convirtió en una opción muy real. "Sondeamos muchos nombres en nuestra cabeza, en una reunión con mi gente, con la secretaría técnica lanzamos varios nombres y ahí salió el nombre de Morata. Hice ese primer contacto para ver cómo estaba esa situación y a partir de ahí lo que sí que me encontré fue una buena predisposición, primero por su agente, por Juanma López y después por el propio Álvaro Morata, que a los pocos días ya tuvimos una videollamada".

De ese modo, el fichaje se hizo, cedido procedente del Como 1907. "Y a partir de ahí se dio una relación creo que muy bonita durante varias semanas, donde yo le escribía, le mandaba audios, me contestaba, empezamos a profundizar un poco y al final se hizo realidad. Pero sí que es cierto que empezó que cuando dimos ese nombre tanto, como el de Morata, creo que no hubo nadie por encima de ese nombre, nos miramos con un poco de incredulidad y decimos esto no puede ser, podemos apuntar a perfiles altos, pero esto es un poco rocambolesco pero al final se hizo".

Andrés Pardo, director deportivo del CD Leganés, explica qué puede aportar Morata

El director deportivo del CD Leganés, Andrés Pardo, elogió la carrera de Álvaro Morata. "Pues a ver, le puede aportar muchas cosas. Al final, tanto fuera como dentro del campo, es un líder. Es un jugador que creo que está marcando una época en el fútbol español. Es uno de los máximos goleadores históricos. Tiene unos registros goleadores en su trayectoria. Creo que es muy importante. Esa jugada en los mejores clubes de Europa. Es uno de los jugadores que más traspasos acumula. Creo que lo hablamos el día de su presentación. Hay jugadores que en un traspaso han acumulado 200 y pico millones, que es una barbaridad. Pero es que él ha acumulado 200 y pico millones en traspasos, en 6 o 7 movimientos, en los clubes más importantes de Europa. Y eso es, al final, que los clubes top a nivel europeo siempre han creído en él y han confiado en él".

Finalmente, explicó qué puede aportar Álvaro Morata al CD Leganés. "Entonces a nosotros, en el campo, evidentemente nos puede dar mucho. Nos puede dar su nivel, nos puede dar su trabajo, porque ya se vio el otro día cómo lanzaba la presión, cómo bajaba a recuperar los balones atrás, cómo jugaba de espaldas, cómo descarga, cómo va al espacio. Es un jugador que nos puede dar mucho. Y luego creo que en vestuario nos puede dar mucho. Ha sido el capitán de la Selección Española hasta hace nada. Y es cierto que él confió desde el principio en el proyecto. Más allá de lo de, a lo mejor, tener esa estabilidad viviendo en Madrid, en la primera videollamada él ya se ilusionó con el hecho de poder hacer algo importante, de ilusionarse con un proyecto. Decía que para él lo importante no era ahora mismo jugar en los mejores clubes, sino ilusionarse en un proyecto que le permitiera ser feliz a todos los niveles. Tanto a nivel personal como a nivel deportivo".