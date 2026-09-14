Primeros problemas para Álvaro Morata en Leganés

El madrileño ha llegado como fichaje estrella del equipo pepinero de cara a esta temporada, pero, de momento, le está costando rendir en el club de Butarque debido a que el delantero se está viendo arrastrado por la mala dinámica de resultados

Álvaro Morata no está teniendo un inicio sencillo en el CD Leganés. El delantero llegó como el fichaje estrella del equipo pepinero de cara a esta temporada en la cual el objetivo no es otro que el ascenso a Primera división, pero el madrileño no termina de arrancar debido a que aún se está acoplando a sus nuevos compañeros y al mismo tiempo porque se está viendo arrastrado por la mala dinámica de resultados que ha obtenido en estas semanas el club arraigado en el Estadio de Butarque. Su actuación en el partido contra el CD Tenerife deja patente que a Morata le queda aún mucho trabajo por delante.

Álvaro Morata no termina de arrancar en el CD Leganés

Álvaro Morata no ha comenzado su andadura en el CD Leganés con buen pie. El madrileño ha disputado dos partidos, contra UD Las Palmas y CD Tenerife, y el equipo de Butarque no ha ganado ninguno de los dos (empate a cero contra la UD Las Palmas y derrota por 2-0 frente al CD Tenerife). Por tanto, dos titularidades, un total de 138 minutos, y cero goles.

Sin duda, lo peor es la actuación de Álvaro Morata en el encuentro liguero contra el CD Tenerife. El delantero, de 33 años, tocó el balón un total de 27 veces en 72 minutos tal y como señala As. En ese tiempo de juego, al madrileño le costó mucho combinar con sus compañeros, de hecho casi no entró en juego, y las dos ocasiones de que las dispuso las erró. La primera con un cabezazo que peinó y se fue fuera y la segundo con un disparo a la media vuelta que se marchó alto.

Por tanto, de momento, el bagaje de Álvaro Morata en el CD Leganés es insuficiente. El madrileño ha llegado como fichaje estrella del club madrileño el cual ha cimentado su proyecto deportivo en hacer un equipo muy competitivo para intentar el ascenso a Primera división. Por el momento, la categoría de plata del fútbol español le manda un mensaje muy claro al CD Leganés: no entiende de nombres y estrellas y no regala un solo punto. Ahí está el claro ejemplo de Álvaro Morata el cual, de momento, no marca las diferencias en la Segunda división de España.

El CD Leganés se aleja de los puestos altos de la clasificación de Segunda división

La llegada de Álvaro Morata no ha supuesto un impulso para el CD Leganés que por ahora no ha podido ganar en ninguno de los dos partidos que ha jugado el delantero que ha llegado en calidad de cedido procedente del Como 1907.

De hecho, el CD Leganés ha caído en la clasificación de Segunda división y tras la disputa de cinco jornadas se encuentra en la posición 12 con 8 puntos, estando a 2 puntos de los puestos de ascenso directo y a 3 puntos de los puestos de play off. Por ahora hay mucha igualdad, pero el CD Leganés necesita los goles de Álvaro Morata para comenzar la remontada.