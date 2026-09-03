Primera decisión clave del Leganés con Morata y en Las Palmas lo tienen claro: "Es un jugador más"

El delantero madrileño ha entrado en la convocatoria blanquiazul para medirse al conjunto isleño, aunque todo hace indicar que partirá desde el banquillo

Álvaro Morata, delantero del Leganés, se estrena en la convocatoria de su nuevo equipo para el partido de este viernes en LaLiga Hypermotion contra Las Palmas en el estadio Gran Canaria, tras su cesión procedente del Como, y podría debutar con el conjunto blanquiazul.

El atacante, más la presencia del central Javi Montero, son las novedades de la citación, además del regreso del portero Raúl Fernández, que cumplió sanción en la última jornada frente al Eldense.

Ahora, toda la atención del partido rondará en el posible debut del atacante madrileño en el partido que abrirá la cuarta jornada en Segunda entre dos aspirantes al ascenso.

La presencia del fichaje estrella en Segunda en este mercado veraniego es el gran aliciente de un choque donde el Leganés defenderá su condición de invicto ante un rival que llega malherido tras sufrir una severa goleada en Girona (5-2).

Ya confirmó Rubén Albés, su entrenador, que está "para poder jugar minutos" Morata, que lo ha ganado prácticamente todo en su carrera, ha jugado en el Real Madrid, el Chelsea, el Juventus, el Atlético de Madrid o el Milan y ahora ha llegado a Butarque con "experiencia, calidad y humildad" para implicarse al máximo en su nuevo equipo.

Sin duda, unas palabras que hacen prever su estreno, previsiblemente desde el banquillo, tras apenas tres días de entrenamientos con su nuevo equipo.

Para dicho encuentro, el Leganés presenta las bajas de los lesionados Álvaro Tejero, Enric Franquesa, Amadou Diawara y Unax del Cura; dispone ya de Javi Montero, su último fichaje, al igual que Morata y mantendrá en la portería titular a Luca Zidane, pese al regreso de Raúl Fernández, después de su sanción de un encuentro por su expulsión frente al Oviedo en la segunda cita.

El siete de nueve puntos del Leganés en este inicio de Liga, invicto en sus tres duelos contra el Girona (1-1), el Oviedo (0-1) y el Eldense (1-0), el primero y el segundo como visitante y el tercero y último como local, alimenta el entusiasmo en torno al proyecto del club blanquiazul, pero el equipo sólo se centra en el partido y en su evolución.

Clemente teme más a otros jugadores que a Morata

Mientras tanto, el futbolista de la UD Las Palmas Enrique Clemente ha reconocido en la previa del partido que aunque en el vestuario auriazul sorprendió la noticia del fichaje de Álvaro Morata por el CD Leganés, temen más a otros jugadores de su próximo rival.

El defensa aragonés dijo que la llegada del internacional español es "una situación especial" y supuso una noticia "inesperada", pues se trata de un futbolista "con una carrera brillante", pero no deja de ser "un jugador más del Leganés, como todos los demás".

De hecho, Clemente subrayó que en su análisis del rival tiene en cuenta otras amenazas "como Patrick Soko o Álex Millán, un grandísimo delantero que les dio la permanencia la temporada anterior", con un gol decisivo frente al CD Mirandés en la última jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda).

Rubén Albés, encantado con el fichaje de Morata

Quien sí parece encantado con Morata y sólo lleva tres días dirigiéndole es Rubén Albés, su nuevo entrenador en el Leganés. El técnico blanquiazul ha expresado este jueves que el atacante ha venido “a implicarse al mismo nivel que un jugador que está en el filial y sube a la primera plantilla” y advirtió de que suman siete de nueve puntos, pero quedan 39 jornadas en una liga “tremendamente igualada”.

“Creo que el mayor mensaje que ha traído Álvaro Morata al Leganés es que un jugador súper top del fútbol español e internacional ha venido al Leganés a sumar, a comportarse y a implicarse al mismo nivel que un jugador que está en el filial del Leganés la temporada pasada como Sule y sube a la primera plantilla”, explicó en rueda de prensa.

“Cuando ves que un jugador en ese nivel de implicación y ama el fútbol, como él, y le apetece ayudar, habría que ser muy torpe para no engancharse a todo eso”, finalizó el técnico.