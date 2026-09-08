Álvaro Morata, la nueva estrella de Segunda, desvela una oferta jugosa: "He cambiado el Leganés por algún proyecto de Champions, sí"

El delantero del 'Lega' admite que ha antepuesto intentar subir a Primera con su nuevo club antes que seguir en la elite

Carles Pérez (Girona), Taisei Miyashiro (Las Palmas), Alejo Sarco (Sporting), Guille Fernández (Mallorca), Matías Orozco (Castellón) han sido algunas de las estrellas que han llegado este verano a LaLiga Hypermotionn, en la que, por los descensos, también han aterrizado jugadores como Van de Beek, Alex Moreno, Bryan Gil, Darder o Pablo Torre. Sin embargo, el fichaje más mediático ha sido Álvaro Morata por el Leganés.

Un jugador que hace sólo un año era el capitán de la selección y estaba jugando en el AC Milan y el Galatasaray pasaba de golpe a jugar en un club modesto de la categoría de plata del fútbol español.

Más que un paso atrás, algunos pensaron que era pensando en una retirada definitiva, pese a que sólo tiene 33 años. Sin embargo, ha sido el propio Morata el que ha avisado que lo que necesitaba era ilusionarse de nuevo tras un año muy duro en el Como, en el que no se sintió importante ni partícipe de la clasificación para la Champions. Y que no había mejor sitio que en casa.

No obstante, el ex de Real Madrid o Atlético advierte que no sólo es eso, sino que llega porque quiere ser partícipe del nuevo proyecto del 'Lega' y regresar a Primera división con el conjunto pepinero. "¿Vienes al Leganés sólo por jugar en Madrid?. Está claro que no. Es un decisión tomada en base a un proyecto muy ilusionante, que me gusta y que creo que va a hacer muy bien las cosas", asegura en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, donde dejaba claro lo contento que estaba en el poco tiempo que lleva en el Leganés.

Morata, como en sus inicios

"He pasado unos años complicados, pero ahora estoy feliz y creo que eso se nota. Hasta disfruté de un viaje, camino a Canarias, que hace unos años me habrían dado mucha más pereza", reconoce Morata que, en su situación, se pone como objetivo, "simplemente, disfrutar de las cosas cotidianas".

El excapitán de la selección española ve al Leganés entre los candidatos al ascenso, pese a que dos de los recién descendidos, como mallorca y Girona, tiene plantillas de Primera división. De momento va cuarto, a un sólo punto del segundo puesto, que ocupa un sorprendente Éibar.

"Creo que es un proyecto fantástico, con una apuesta muy fuerte desde el club y la propiedad. Es un proyecto con muy buena pinta y desde que firmé yo aquí, hay muchos jugadores que se han interesado por el club y que me preguntan", reconoce Álvaro Morata.

De hecho, admite que esperaba pasar más desapercibido en ese equipo "Yo tampoco me esperaba esta repercusión mediática. Es un club que me encanta como está haciendo las cosas, la gente que trabaja y el ambiente que se respira en el estadio", añade.

El delantero madrileño desvela llamadas importantes

Para fichar por el Leganés ha rechazado ofertas mejores, que ahora reconoce, pero ha antepuesto otras cosas que ahora son más importantes en la situación vital que atraviesa. "Me he dado cuenta de que mi historia no la voy a cambiar. En vez de venir al Leganés, tuve una oferta de un entrenador con el que tengo buena relación y que jugaba competición europea. Y meter 20 ó 30 goles no me iba a cambiar la vida, pero igual subir a Primera con este equipo sí. Es un reto diferente. Las personas que me quieran me van a querer siempre y a las que no les guste, por mucho que gane la Bota de Oro, van a seguir sin hacerlo. He cambiado el Leganés por algún proyecto de Champions, sí. Pero mi Champions es tomar una decisión que yo considero valiente. No quiero que parezca que estoy aquí sólo por estar en casa. Estoy aquí por el proyecto que tienen y porque espero quedarme. Y porque ellos me han demostrado que me quieren aquí", sentenciaba.

Morata ha encontrado su sitio y eso se nota. "Lo que hayas hecho hasta aquí no vale de nada cuando te pones la camiseta del Leganés. El otro día estaba como si fuera el primer día de mi carrera. (…) Llegué a casa y me di cuenta de que hacía tiempo que no disfrutaba tanto", concluye.