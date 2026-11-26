El joven extremo belga, de solo 18 años, fue citado por Hansi Flick ante el Sabah en Champions, pero aún no ha debutado con el primer equipo, por lo que podría salir en el mercado de enero para ganar experiencia en un conjunto de primer nivel

A muchos sorprendió que el FC Barcelona afrontase el pasado verano un fichaje de 8,5 millones de euros para hacerse con los servicios d el joven Jesse Bisiwu, de solo 18 años. Sin duda, una importante apuesta por un futbolista que venía de jugar en la segunda división belga con el filial del Brujas (Club NXT) y poseía un valor de mercado de apenas 800.000 euros, según la web especializada Transfermarkt.

El extremo zurdo fue probado por Hansi Flick en pretemporada y llamó bastante la atención, con un doblete ante el Basilea que hizo que muchos comenzaran a compararle con el ex azulgrana Ousmane Dembélé, por sus movimientos eléctricos y su velocidad. Pero, por ahora, su sitio está en el Barça Atlètic, donde es el brasileño Juliano Belletti el que trata de pulirlo.

Los números de Bisiwu y el plan del FC Barcelona

De momento, el extremo zurdo de origen ghanés, aunque nacido en la ciudad belga de Leuven, suma 8 encuentros con el filial azulgrana en Segunda RFEF, en los que ha firmado una asistencia. Pero esta semana le ha llegado su primera convocatoria oficial con el primer equipo. Flick lo llamó a filas para el encuentro de este pasado miércoles en Champions ante el Sabah, si bien no le dio minutos en el duelo disputado en Azerbaiyán.

Bisiwu tendrá que seguir esperando. Pero desde su país se apunta que el Barça ve con buenos ojos que se marcha cedido en el mercado de enero para que adquiera más experiencia en un equipo de primer nivel. Y no han tardado en aparecer los primeros pretendientes, que le brindarían la posibilidad de dar el salto a la élite para ganarse un billete de regreso al Camp Nou, donde tiene contrato hasta 2031.

Jesse Bisiwu celebra un gol con el FC Barcelona. / ED

Tres interesados y ventaja para el Ajax de Ámsterdam

Así, el Ajax, el Glasgow Rangers y un equipo de la Ligue 1 francesa ya han mostrado su interés, según el portal belga portal Walfoot. Pero es el club de Ámsterdam el que podría llevar la delantera, dadas las buenas relaciones existentes con su director deportivo, que no es otro que el ex azulgrana Jordi Cruyff.

Sea como fuere, el atacante ya aseguró que no tiene prisas y desveló cuál es el camino trazado por el club catalán para su consagración. “El plan es un plan de cinco años. Creo que el club puede hacerme evolucionar. Por eso vine a Barcelona”, aseguró.

No descarta cambiar Bélgica por Ghana

De cara al futuro, además, el ex del Brujas, que se guardó además el 20% de su pase de cara a una futura venta, no descarta cambiar de rumbo en el plano internacional y jugar con la selección absoluta de Ghana, pues desde la federación de dicho país ya se están moviendo para convencerle y tratar de adelantarse a Bélgica, cuya camiseta ha vestido en 30 partidos entre las categorías sub 15, 16, 17, 18 y 19, dando este curso un nuevo salto a la sub 21.