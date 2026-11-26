El goleador marroquí, auténtica sensación de LaLiga, se encuentra cedido por el Rennes, que no puede recuperarlo legalmente en el mercado de enero, por lo que en El Sardinero solo contemplan una remota posibilidad para que abandone el equipo a mitad de temporada

Yassir Zabiri es la gran revelación de LaLiga﻿. A sus 21 años, el delantero marroquí se ha destapado como un gran goleador en las filas del Racing de Santander ﻿y ya se apunta incluso que el FC Barcelona lo tiene en su punto de mira﻿. Con 11 tantos en 13 partidos, sigue la estela en el Trofeo Pichichi de estrellas como Mbappé ﻿(13) y Raphinha ﻿(15). Sin duda, un fichaje redondo para el club cántabro que, al menos, tiene asegurada su continuidad hasta final de temporada, salvo una excepción.

Un seguimiento que nació antes de brillar en el Mundial sub 20

El director deportivo del club montañés, Chema Aragón, anduvo listo en verano para hacerse con la cesión del ariete nacido en Marrakech, al que llevaba tiempo siguiendo. En concreto, desde que destacó en la Liga Revelaçao de Portugal con el equipo sub 23 del Famalicao, con el que hizo 5 goles en 6 encuentros en la 24/25. Ese mismo curso dio el salto al primer equipo, con el que firmó 7 tantos en 20 choques antes de que en el último mercado invernal el Rennes llegase con el talonario y pagase 10 millones de euros por su fichaje.

Dicha apuesta tuvo como origen el protagonismo de Zabiri en el Mundial sub 20 celebrado unos meses antes, en el que se proclamó campeón con Marruecos y máximo goleador, apareciendo en la agenda del Sevilla FC entre otros. Ahí también fue seguido de cerca por Chema Aragón, pero el poderío económico del club francés declinó la balanza. Sin embargo, en la Ligue 1 no cuajó la pasada campaña. Apenas participó en seis partidos, todos ellos como suplente, y no vio portería. Por ello, se le buscó un préstamo, y ahí el Racing estuvo rápido para adelantarse al Olympique de Marsella y el Venezia, que proponían quedarse con una opción de compra.

Solo una jugosa indemnización económica le sacaría del Racing

En El Sardinero, en cambio, no disponen de esa posibilidad, por lo que será prácticamente imposible quedarse con el delantero norteafricano en propiedad, siendo su cláusula de rescisión superior a los 20 millones de euros. Pero tampoco existe la posibilidad de que el Rennes lo repesque a mitad de temporada, algo que sí se acordó la pasada campaña con el Athletic por Peio Canales y con el Feyenoord por el meta búlgano Plamen Andreev, que se fue en enero al Lech Poznan polaco ante la falta de minutos.

Yassir Zabiri, en un partido con el Racing de Santander. / Imago

Así, el plan es que Zabiri siga hasta final de curso, pues no se quiere debilitar la plantilla para alimentar el sueño de pelear por una plaza en Europa. Además, el propio jugador ha dejado claro que se siente muy a gusto y feliz en Santander. Pero, según informa la Cadena Ser﻿, solo se contempla una vía para su salida. La misma pasa por que el Rennes, con el tiene contrato hasta 2029, reciba una oferta extraordinaria y proponga a su vez una jugosa indemnización económica al Racing

Un paso adelante con Marruecos

A nivel internacional, además, el ariete magrebí, que se formó en la Academia Mohammed VI y pasó también por el Union Touarga de su país, ya tuvo la oportunidad de debutar como internacional absoluto por Marruecos el pasado mes de mayo, en un amistoso previos al Mundial. Pero su gran rendimiento en LaLiga le ha llevado a ser convocado en los dos últimos parones, disputando tres partidos como ﻿titular y estrenándose como goleador ﻿frente a Níger. Todo ello, con la mente puesta ya en la Copa de África del próximo verano.