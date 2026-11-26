El canterano ha vuelto a entrenar con sus compañeros tras la victoria en Bratislava, vaciando la enfermería que tiene noticias importantes y atentos a un Abde que no se ha ejercitado esta mañana

El Real Betis sabe que se encuentra en un momento donde los deberes tienen que cumplirse y, por ahora, no se puede decir que no se estén cumpliendo. La victoria por dos goles a cero frente al Slovan Bratislava ha servido para que el conjunto verdiblanco haya conseguido hacer historia en la Champions League, con un pase virtual a la siguiente ronda que hace que el objetivo ya esté cumplido a apenas tres jornadas de que termine la liguilla. Un mérito impresionante teniendo en cuenta la magnitud de la competición y, ahora, queda por ver si se puede ambicionar con algo más en las jornadas restantes.

El equipo lo tiene claro: hay que luchar por el top 8. Y eso lo transmite un vestuario y un entrenador que saben que queda mucha temporada por delante. También en la competición liguera, donde ya se ha asentado en los puestos de Liga de Campeones y es el momento de ir amarrando esa posición, teniendo en cuenta que no está contando con una competencia feroz para asaltarle esa cuarta plaza. Momentos de orgullo para una afición bética que sabe que, a pesar del disgusto del derbi, tiene una situación más que especial e ilusionante.

Morante regresa y Abde no entrena, junto a Lo Celso y Ceballos

En la sesión de esta mañana, que volvió al trabajo tras el frío encuentro en Eslovaquia, se han visto varias noticias más que reseñables. Una de ellas es el regreso de Morante, que ha estado fuera durante varias semanas y ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros. Una gran noticia que contrasta con la no aparición de Abde con sus compañeros. En el club informan a ESTADIO Deportivo que sufrió un golpe en el encuentro en Bratislava y se ha quedado dentro en el gimnasio, un contratiempo que por ahora no parece importante para que no pueda estar frente al Rayo Vallecano.

Morante regresa al trabajo / ED

Tampoco ha estado Gio Lo Celso, que ya se marchó tocado de la sesión del lunes tras un golpe y que, en la sesión previa de Eslovaquia, se quedó en la charla para posteriormente irse al vestuario. Desde el Betis se indica que va mejorando sus sensaciones, aunque se ha quedado haciendo trabajo de readaptación. Una situación que habrá que seguir de cerca, teniendo en cuenta que puede ser una pieza importante dentro de las rotaciones de Manuel Pellegrini. Una imagen distinta se ha visto con Ceballos, que ha estado en la charla de Pellegrini para marcharse luego dentro de las instalaciones y continuar su trabajo de recuperación tras no haber podido disputar el Gran Derbi ni el encuentro en Bratislava.

El próximo sábado, en La Cartuja, el Betis sabe que tiene una oportunidad especial para seguir dando pasos importantes en la competición doméstica. A las 14:00, frente al Rayo, el equipo tiene la ocasión de dar un golpe sobre la mesa para ir asegurando ese puesto importante en la alta competición.