Entre los preferidos de Fajardo para la delantera, Franculino se quedó lejos del alcance bético por la cuantía de su traspaso y ahora, en su extraño destino, cuadriplica los goles de Parrott con una racha frenada en noviembre por un nuevo contratiempo físico

La vuelta de Cucho Hernández ha sido un respiro para el Betis, que no ha encontrado por ahora en Troy Parrott el delantero goleador que buscaba en el mercado.

El colombiano marcó dos goles contra el Slovan Bratislava y refuerza su condición de titular en su regreso en detrimento del irlandés mientras que otro de los arietes pretendidos en verano por Manu Fajardo, imposible por su precio final, da la razón al Betis con su producción goleadora en su extraño destino.

Así, Franculino Djú, por el que preguntó en varias ocasiones el Betis tal y como confirmó ESTADIO Deportivo, continúa con su idilio anotador en el Trabzonspor turco tras la multimillonaria operación que cerró el FC Midtjylland danés.

La operación, en la cantidad esperada e inaccesible para el Betis

Y es que, aunque desde la entidad otomana se deslizó en un principio que el fichaje se había acordado en 17 millones, la cantidad definitiva alcanzó los 25 millones pretendidos por los nórdicos, lo que obligó al Betis a mirar a otro lado con Kévin Denkey, Troy Parrott y Fabio Silva como objetivos principales.

Lo cierto es que, hasta ahora, el delantero de Bissau ha respondido a las expectativas realizadoras, hasta el punto de cuadriplicar los registros de Parrott en el Betis.

Siete goles en ocho partidos

No en vano, Franculino suma siete goles y tres asistencias en ocho partidos con el Trabzonspor y solo se ha quedado sin marcar en tres, con tres goles en Europa y cuatro en la Super Lig turca, siguiendo en la línea marcada en su anterior club, en el que antes de marcharse ya había anotado tres, por lo que esta campaña suma un total de 10.

Sin embargo, al margen de su precio, la grave lesión sufrida la temporada pasada y una posterior, también provocaron que el Betis tampoco forzara demasiado la máquina al margen de que en ningún caso llegaría a los 25 kilos pedidos por la entidad danesa.

Primera lesión y cuatro partidos sin jugar

Y lo cierto es que en noviembre, en plena racha anotadora, ha sufrido su primer contratiempo físico, con una lesión en el muslo que le ha impedido hasta ahora jugar en el mes de noviembre y obligado a perderse ya hasta cuatro partidos, tres domésticos y uno en la Conference League.

Franculino celebra un gol con el Trabzonspor. / Imago

Franculino celebra un gol con el Trabzonspor. / Imago

Su ausencia ha reducido a cinco los goles de su equipo en cuatro encuentros, pero no su racha victoriosa, pues en su liga se ha impuestos en los tres duelos pese a la ausencia de su principal estrella.

El Betis no le pierde de vista aunque ahora no esté al alcance

Actualmente, su valor de mercado se mantiene en los 22 millones de antes de firmar por el Trabzonspor, pero lo lógico sería que subiera en la próxima revisión de Transfermarkt por el precio pagado por los turcos y su producción goleadora antes de la lesión.

El Betis, aunque ahora mismo es inalcanzable en esas cifras, no le pierde de vista, porque gusta mucho a la dirección deportiva. Lógico, por otra parte.