El conglomerado Juggernaut Diversified Sports, con el galés como cabeza visible, no pasa de 150 millones de euros, menos de la mitad del listón que alcanzaba Sergio Ramos; como su ex compañero en el Real Madrid, 'El Expreso de Cardiff' está a la caza y captura de otros inversores con los que asociarse para ganar peso financiero

El proceso de venta del paquete mayoritario de acciones del Sevilla FC se encuentra en 'stand-by' desde que a finales de la primavera pasada se frustrara el intento por parte de Sergio Ramos y 'Five Eleven Capital'. El camero, que daría una extensa rueda de prensa el 1 de junio para explicar cómo trató infructuosamente de levantar la operación con unos inversores mexicanos, dio paso a una fase en la que, si bien se da por hecho la continuidad de los actuales gestores, se habrían desatado muchos movimientos entre bambalinas, con la llamada 'tercera vía' reactivando sus acercamientos y la aproximación de otros fondos extranjeros que, por ahora, no han llegado a buen puerto.

La plataforma de inversión con sede en Estados Unidos. / ED

El ex presidente entre 2002 y 2013, además de máximo accionista a título particular, José María del Nido Benavente, calificaba recientemente en un acto de "bluf" estas últimas intentonas, aunque Antonio Lappí está prácticamente convencido de que se completará el traspaso de poderes "antes de que termine esta temporada". En principio, a no ser que haya una opción 'tapada' que no haya visto la luz y se encuentre adelantada, lo que no parece, van tarde ya, si bien trascendió que Juggernaut Diversified Sports﻿, una plataforma inversora con ﻿Gareth Bale como cabeza visible, está vivamente interesada en hacerse con el ﻿Sevilla FC﻿, después de intentarlo sin suerte con el Cardiff City de su ciudad natal (aunque no llegó a formarse en él).

En busca de ayudas y de Goldman Sachs

Pero informa el diario 'As' de que la primera propuesta, de momento verbal, por parte del galés se ha quedado muy corta. Sería de unos ﻿150 millones de euros por una mayoría suficiente para gobernar el club nervionense, la misma intención de la '﻿tercera vía﻿', mientras que las grandes familias pretenden deshacerse todos de sus paquetes, lo que supondría la venta de alrededor del ﻿80% del capital social. Se trata de menos de la mitad del listón que alcanzaba su ex compañero en el ﻿Real Madrid Sergio Ramos﻿, quien asumía también gran parte de la ingente deuda existente, por lo que, ni que decir tiene, no ha habido nada que pueda considerarse un principio de acuerdo ni nada por el estilo.

Con todo, añade la misma fuente, ﻿Gareth Bale está buscando socios para ganar peso financiero en la oferta y terminar de convencer a los propietarios, contando siempre con la multinacional ﻿Goldman Sachs﻿, que tendría en cualquier operación la última palabra, pues ha prestado en los dos últimos años casi ﻿180 millones de euros a la sociedad blanquirroja y, por supuesto, quiere garantizarse, mande quien mande, la ﻿solvencia de los gestores para recuperar una cantidad tan alta.