El conjunto granota recibe en el Ciutat de Valencia a un Racing que llega reforzado tras su victoria ante la Real Sociedad y que cuenta con Zabiri, una de las mayores relevaciones de toda europa

El Levante y el Racing de Santander abrirán la jornada 14 de La Liga EA Sports este viernes 27 de noviembre en el Ciutat de Valencia. El equipo de Luís Castro afronta una nueva cita en casa con la necesidad de conseguir una victoria que le permita alejarse de la zona baja de la clasificación. Los granotas ocupan la decimoquinta posición con doce puntos, después de empatar este lunes ante el Elche.

Enfrente estará un Racing que llega con la moral alta después de imponerse a la Real Sociedad por 3-2 en su último compromiso liguero. Los cántabros son séptimos con 17 puntos y buscan dar continuidad a una dinámica positiva que les ha permitido acercarse a los puestos europeos. El equipo de José Alberto López ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Liga y cuenta con un argumento de mucho peso, Yassir Zabiri, que suma once goles en lo que va de liga.

El Levante necesita volver a ganar en el Ciutat de Valencia

El conjunto granota quiere aprovechar el factor campo para reencontrarse con la victoria. El empate ante el Elche permitió al equipo sumar después de dos derrotas consecutivas frente al Atlético de Madrid y la Real Sociedad, pero la situación clasificatoria todavía obliga a mirar de cerca la zona baja de la tabla.

El equipo liderado por Luis Castro no termina de convencer ofensivamente para sacar adelante los partidos. Su mayor referencia de ataque es Brugué, que cuenta con 5 tantos en liga. También están teniendo importancia los mediocampistas tras la falta de producción ofensiva. Olasagasti suma dos pases de gol esta temporada. Los valencianos necesitan mejorar sus prestaciones defensivas y encontrar más continuidad en ataque si quieren superar al Racing de Santander.

El Racing llega lanzado con Zabiri como gran amenaza

El Racing ha encontrado en Yassir Zabiri a uno de los delanteros más determinantes de la categoría. El atacante suma once goles en trece jornadas y ha marcado cuatro tantos en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue especialmente destacada: firmó dos goles en los primeros minutos del encuentro ante la Real Sociedad. El delantero marroquí se ha convertido en una pieza fundamental en Santander y está llamando la atención de numerosos grandes clubes, entre ellos el FC Barcelona. Además, el joven atacante se ha dejado querer por el club azulgrana.

Zabiri, revelación de LaLiga / Imago

A su alrededor también sobresalen Iñigo Vicente, máximo asistente del equipo con tres pases de gol, y Sergio Canales, que suma dos tantos y una asistencia. La combinación de talento en la creación y eficacia de Zabiri convierte al Racing en un rival peligroso para todos los equipos y con la capacidad de posicionarse en puestos europeos durante la temporada, aunque sus resultados a domicilio han sido más irregulares que los conseguidos en casa.

Alineaciones probables del Levante - Racing

Levante: Ryan; Toljan, Aïssa Mandi, Dela, Manu Sánchez; Oriol Rey; Roger Brugué, Requena, Jon Ander Olasagasti, Thiago Fernández; Iván Romero.

Racing: Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Iván Martín; Iker Luque, Sergio Canales, Iñigo Vicente; Yassir Zabiri.

Horario y dónde ver el partido:

El encuentro entre el Levante y el Racing de Santander, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este viernes 27 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Ciutat de Valencia. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.