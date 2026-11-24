A falta de conocer el resultado de las pruebas, todo apunta a que el lateral zurdo sufrió una rotura del ligamento cruzado ante el Elche y se perderá lo que resta de temporada, por lo que el club granota acudirá al mercado de enero para firmar a un sustituto

El Levante rescató un punto en los últimos minutos de su encuentro ante el Elche gracias al gol de Dani Requena (1-1). Un empate que le saca momentáneamente de los puestos de descenso, aunque igualado a puntos con el Getafe, pero que dejó una pésima noticia en el Ciutat de València. En la segunda mitad, Manu Sánchez tuvo que abandonar el campo a los 55 minutos después de una caída en una jugada con Cepeda, confirmándose a falta de oficialidad los peores augurios.

Aunque el lateral zurdo aún debe someterse este martes a una resonancia para aclarar el alcance exacto de la lesión, las primeras exploraciones dejan poco lugar a la duda, con un diagnóstico terrible: rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Un grave percance que hará que el futbolista madrileño se pierda lo que resta de temporada.

Además, en el seno del conjunto granota ha generado un gran malestar la actuación de Hernández Maeso, pues el colegiado extremeño ni siquiera pitó falta por el fuerte agarrón del jugador franjiverde que desestabilizó al lateral. Es más, el árbitro ni siquiera detuvo el juego para que pudiera ser atendido, lo que hizo un minuto y medio después ante las protestas de la grada y el banquillo local.

Manu Sánchez﻿, un fijo para Luís Castro

A falta de que se confirmen los peores augurios, algo que se da por hecho, dicho percance se trata de un duro contratiempo para Luís Castro, que tenía en Manu Sánchez a uno de sus baluartes en defensa. Hasta ahora, el técnico portugués siempre había contado como titular con el jugador cedido por el Celta de Vigo, que venía de perderse los dos anteriores choques en LaLiga por unas molestias en los isquiotibiales.

Solo había descansado en la Copa del Rey, pero en el campeonato liguero sumaba 11 partidos, nueve de ellos completos, y 937 minutos de juego. Además, su relevo natural no es otro que el joven Marc Santos, de solo 16 años, quien se verá obligado ahora a dar un paso al frente.

Manu Sánchez, jugador del Levante. / Imago

El plan del Levante en el mercado de enero: Akieme aparece de nuevo sobre la mesa

Porque, con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, el Levante no aprovechará la baja de duración de Manu Sánchez para firmar a un jugador libre. La idea es esperar a que se abra la ventana de transferencias y reforzarse en enero, volviendo a escena el nombre de Sergio Akieme, según el periodista Nacho Sanchis.

El club valenciano ya acordó el pasado verano la llegada como cedido del lateral hispano-guineano, de 28 años, pero la firma del Stade Reims llegó tres minutos fuera del límite de LaLiga y la FIFA no dio validez a su fichaje pese a la reclamación granota. Ahora, el ex de la UD Almería se pone de nuevo a tiro, pues en el conjunto francés apenas ha participado en tres encuentros como suplente en la Ligue 2 y otro desde el inicio en Copa.

El futuro de Manu Sánchez, en el aire

Mientras tanto, el futuro de Manu Sánchez queda en el aire. El Levante tiene una opción de compra no obligatoria que ahora se pensará mucho ejecutar. Ya el pasado verano, de hecho, pudo comprarlo por 4 millones de euros, pero en su lugar negoció un segundo préstamo consecutivo con el Celta, al que tendrá que regresar con un año más de contrato por delante, hasta junio de 2028.