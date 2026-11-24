Con el ejemplo del Navalcarnero en la Copa, el director deportivo verdiblanco deja claro que, "hoy en día, desde la intensidad y el rigor táctico, cualquiera te puede complicar las cosas", por lo que "no hay tiempo para lamentarse" por el 1-1 en el Sánchez-Pizjuán, abogando por centrarse en una clasificación en Champions que tienen en la palma de la mano

El director deportivo del Real Betis atendía este martes a los medios desplazados a Bratislava para analizar el partido de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League ante el Slovan, colista en la máxima competición nacional y coleccionista, muy a su pesar, de goleadas en contra, aunque Manu Fajardo aboga por no confiarse ni darse por ganador de antemano, lo que sería mortal de necesidad: "Por mi parte, creo que totalmente. No hay que menospreciar a ningún rival. Tenemos experiencia negativa en competición europea. Hoy día, en la elite, cualquiera, desde la intensidad y el rigor táctico, te puede complicar las cosas. Así que, para mí, sí que sería un error pensar que en el día de hoy lo vamos a tener todo de cara".

Lo más reciente fue en la Copa del Rey, ya que el CDA Navalcarnero llegó a ir ganando 2-1 hasta el mismo alargue hasta que un gol de Rodrigo Marina marcó en el 93 el tanto del empate para forzar una prórroga en la que se fraguó la clasificación. "Muy buen matiz ése. Desde que yo estoy en la entidad, ya lo vivimos con el Villanovense (también en el torneo del K.O.), el propio Navalcarnero que nos puso las cosas muy difíciles... Así que tienen que servir de ejemplo en el día de hoy". Una necesidad de cambiar el chip y despertar que ayudará a pasar página también tras una nueva decepción ante el Sevilla FC, que volvió a empatar sobre la bocina un El Gran Derbi cuyo triunfo ya saboreaban en La Cartuja.

Sin tiempo para lamentaciones por el derbi

"La moral está bien. Obviamente, no ganar ante el eterno rival jode, y no sumar los tres puntos de la manera en que fue, hasta el final, jode todavía más. Pero no hay tiempo para lamentarse. Tenemos un partido que es una final aquí en el día de hoy. Por suerte, jugamos tres competiciones diferentes, así que el derbi es pasado; estamos centrados en ganar hoy aquí".

Cómo es el rival de este martes

"Sobre todo creo que, por fuera, los extremos, tienen muchísima llegada, mucho de ida y vuelta; son agitadores, tienen descaro. Creo que no es un equipo que brilla por su talento con balón, sino simplemente por ser un equipo muy aguerrido, muy intenso y que acumula mucha gente en el centro lateral"

El peor enemigo, el propio Betis

"Totalmente, coincido con ello. Al final, creo que, en este tipo de partidos, haciendo de nuevo mención a tu anterior pregunta, tenemos que salir hoy aquí a darlo todo, a igualar la intensidad que ponga el rival en el terreno de juego, a tener muchísima personalidad con balón y a demostrar que somos superiores".

Ambición con vistas a las eliminatorias

"Nosotros, cuando iniciamos nuestra andadura en la Champions League, nos marcamos ir partido a partido, obviamente con el deseo y también con la obligación por plantilla de pasar a la siguiente ronda. Hemos tenido un inicio de competición muy positivo, con tres victorias sobre cuatro, lo tenemos en nuestra mano y todo pasa por ganar aquí hoy".