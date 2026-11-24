Tras proclamarse campeón en México vuelve al campeonato español Jordan Sakho; el Llieda se trae también a Dragan Apic y manda a Zacharie Perrin al Baskonia

Con un cuarto de la ACB ya superado y mucha igualdad en la zona media y baja, los movimientos se han multiplicado en las últimas horas entre los equipos necesitados, además de un Breogán que ha tenido un inicio espectacular y que ahora se verá reforzado con un jugador contrastado que regresa a la Liga española tras triunfar y ganar en México.

El pívot internacional congoleño Jordan Sakho volverá a jugar en el equipo gallego, donde ya disputó la pasada temporada 29 partidos, en los que promedió 5,3 puntos, 3,8 rebotes y 0,6 asistencias para una valoración media de 7,4 créditos en 15 minutos.

El plantel que adiestra Luis Casimiro le ha dado al interior africano unos días de vacaciones tras proclamarse este domingo campeón en México con los Soles de Mexicali y se unirá a los entrenamientos a partir de la próxima semana. Su debut llegaría el próximo 10 de diciembre, en el Pazo Provincial de Lugo, contra el Bilbao Basket.

Si el Breogán ha hecho un movimiento que, en cierto modo, tenía previsto desde hace tiempo y estaba pendiente de que el pívot congoleño terminará su temporada en México, el que se está moviendo rápido para salir de su mala situación es el iLerna Lleida.

Un fichaje y una salida en el iLerna Lleida

El club catalán es colista de la Liga ACB tras las nueve primeras jornadas, en las que sólo ha ganado un partido. Y ha anunciado dos movimientos en las últimas horas, aunque también a avisado que no serán los únicos y que sobrepasará el presupuesto previsto para tratar de salvar su situación. La junta directiva ha prometido realizar un mínimo de cuatro fichajes de forma "inmediata" y a hacer un "esfuerzo extraordinario" en el apartado económico. El primero ya lo ha anunciado y ha llegado también con el final de la Liga en México.

Dragan Apic lanza un tiro libre / Imago

En su caso, ha sido con un compañero de Jordan Sakho en los Soles de Mexicali. Se trata del pívot de 2,06 metros Dragan Apic, que firma hasta el final de la presente temporada, con opción a una segunda campaña. El jugador balcánico, que ya ha jugado en la ACB con el San Pablo Burgos y con el Río Breogán, ha promediado en México 10 puntos, 4 rebotes y 9,6 de valoración en 21 encuentros disputados. Aparte de en Serbia, donde jugó en el filial del Estrella Roja, y en España, Dragan Apic también ha jugado en Polonia, Francia, Rusia y Montenegro.

Desde el club son "plenamente" conscientes "del momento deportivo que atraviesa el equipo y reafirma su compromiso de tomar las decisiones necesarias para revertir la situación y afrontar con las máximas garantías lo que queda de temporada", indican.

Zacharie Perrin deja Lleida por el Baskonia

Si ese movimiento es de entrada, el otro que han realizado es de salida. en este caso, ha llegado a un acuerdo con el Kosner Baskonia para el traspaso del pívot Zacharie Perrin, al que ha suplido con Apic.

Este último movimiento fue anunciado por el director deportivo de Kosner Baskonia, Félix Fernández, aunque se conocía desde el domingo. Fernández confirmó la llegada “inminente” de Perrin, por lo que el francés estará a las órdenes de Velimir Perasovic desde esta misma semana y, con el parón de selecciones, tendrá más días para aclimatarse.

En este sentido, el portavoz azulgrana indicó que Zach Perrin tenía una posibilidad de salir en enero a cambio de una cantidad determinada, pero se ha adelantado el fichaje. La llegada de Perrin se une a la de los pívots Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que fueron presentados este mismo lunes, pero que ya han debutado con el equipo vitoriano. De hecho, Kamenjas cuajó una actuación espectacular el domingo en Bilbao y fue el MVP de la última jornada en la ACB.