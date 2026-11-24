Se acerca una de las semanas que más gusta al público, como es la del Black Friday; teniendo todo preparado en Eduardo Castro Motos para poder ofrecer una gran experiencia a todos los amantes de la misma

El concesionario sevillano lanza una semana de promociones especiales con ventajas en la compra de motocicletas, una oferta exclusiva todavía por desvelar y grandes descuentos en equipamiento motorista. La pasión por el motor también tiene su particular semana de competición. Eduardo Castro Motos, concesionario de referencia en el sector de las dos ruedas en Sevilla, pone en marcha su campaña especial de Black Friday con promociones pensadas para quienes viven el motociclismo dentro y fuera de la carretera.

Los descuentos de Eduardo Castro Motos / Eduardo Castro Motos

Durante toda la semana, los clientes podrán beneficiarse de condiciones especiales en la compra de motocicletas, con matriculación y seguro gratis, una oportunidad para dar el salto a las dos ruedas con ventajas adicionales. Pero la gran sorpresa de esta campaña todavía está por descubrir. Eduardo Castro Motos ha preparado una promoción muy especial sobre un modelo concreto: 2.000 euros de descuento directo sobre su precio y otros 1.000 euros en accesorios de regalo. La identidad de esta motocicleta se desvelará el próximo lunes 23 de noviembre, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la campaña.

Además, los amantes del motociclismo podrán aprovechar importantes descuentos en la boutique del concesionario, con promociones especiales para renovar su equipamiento y prepararse para disfrutar de la carretera con las mejores condiciones. Una semana en la que Eduardo Castro Motos quiere que los aficionados al motor no se queden en la grada y aprovechen la oportunidad de convertirse en protagonistas sobre dos ruedas.

Porque en el mundo del motor, las mejores oportunidades también se viven a toda velocidad.