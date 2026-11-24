El internacional español ha adquirido el inmueble de las oficinas del Valencia CF, que seguirá como inquilino hasta que el club se muede al Nou Mestalla

El mercado inmobiliario es uno de los sectores al que más acuden los futbolistas de elite a la hora de diversificar sus fortunas. Muchos son los jugadores que, de una u otra manera, han apostado por el ladrillo para tratar de asegurarse su jubilación una vez que cuelguen las botas. Uno de ellos es el valenciano Ferran Torres, actualmente en el PSG de Luis Enrique.

Autor del gol en la final ante Argentina que sirvió a España para levantar su segunda Copa del Mundo, Feran Torres ha movido ficha ahora en lo que a inmueble e inversiones se refiere, apostando por su Valencia natal. Un movimiento que es especialmente llamativo, al estar involucrado el Valencia CF, club en el que se formó y al que ha ayudado a aliviar sus cuentas.

El atacante ha adquirido el edificio que actualmente alberga las oficinas del Valencia CF en la zona de Micer Mascó, junto a Mestalla. Una importante operación que se va hasta los siete millones de euros, aproximadamente.

La compraventa se formalizó este pasado lunes y permitió al Valencia obtener nuevos ingresos que, entre otras cosas, servirán para acudir al mercado de fichajes de este enero, mientras se avanza en el traslado de la entidad al Nou Mestalla.

El inmueble, ubicado en el número 2 de la Plaza del Valencia CF, dispone de una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y cinco alturas. Su uso es de oficinas y actualmente alberga la planta noble del conjunto che, que permanecerá ahí como inquilino hasta que pueda completar de sus oficinas a las instalaciones del Nou Mestalla, donde fijará sus nuevas dependencias.

La intención de Ferran Torres, según informa Valencia Plaza, es mantener el uso de oficinas del inmueble, una vez que sea reformado. En Valencia existe una necesidad de este tipo de espacios en la ciudad.

Ferran Torres, jugador de la selección española. / Cordon Press

Ferran Torres, centrado en el negocio de oficinas

Al margen de la particularidad de que Ferran Torres se convierta en casero del Valencia CF, este movimiento del internacional español encaja con su estrategia inmobiliaria, centrada en el sector de terciario, especialmente en el negocio de oficinas.

El jugador del París Saint-Germain ya dispone de otro edificio en las inmediaciones del adquirido recientemente, con medio centenar de oficinas y una ocupación del 100%. La compra del inmueble del Valencia, por tanto, refuerza la presencia en este área del Cap i Casal, donde existe una elevado potencial de revalorización.

La salida al mercado de este edificio de cerca de 5.000 metros cuadrados que ha adquirido Ferran Torres representa para el futbolista una oportunidad para posicionar un activo de estas dimensiones en el mercado valenciano y en una zona céntrica, de alta demanda. En los próximos años se va a revalorizar con el nuevo proyecto residencial y terciario en los terrenos del antiguo estadio de Mestalla. Un cambio que previsiblemente repercutirá en el atractivo inmobiliario del entorno.

Ferran Torres, como el Valencia, pendiente de la venta de los terrenos de Mestalla

La venta de los terrenos del actual Mestalla se encuentra en su fase final. Acciona Inmobiliaria y la alianza formada por Pryconsa y el grupo valenciano Atitlan se encuentran entre las finalistas para hacerse con el solar del estadio en una operación que podría rondar los 150 millones de euros. Los terrenos permitirán desarrollar alrededor de 500 viviendas, además de espacios comerciales y otros usos terciarios, lo que supondrá una profunda transformación urbanística de esta zona de Valencia y su consecuente revalorización. Justo lo que busca Ferran Torres con su reciente adquisición.