El delantero del Celta carga contra la planificación de la segunda ronda, centrándose en los doce partidos programados el miércoles y que solo haya tres con retransmisión televisiva nacional inicialmente confirmada, y vuelve a poner el foco en el polémico reparto geográfico del sorteo

Borja Iglesias no se ha mordido la lengua, como es habitual. El delantero del Celta ha mostrado públicamente su indignación con la organización de la Copa del Rey después de conocer los horarios de la segunda eliminatoria, una planificación que considera difícil de entender y que ha provocado una nueva crítica hacia la Real Federación Española de Fútbol. El atacante gallego ha sido especialmente contundente en sus redes sociales, donde ha cuestionado tanto la distribución de los encuentros como la cobertura televisiva de una competición que debería tener en estas eliminatorias uno de sus grandes atractivos.

La queja de Borja Iglesias en redes sociales

"Después del ridículo con el reparto geográfico, ahora llegan los horarios. El miércoles se juegan 12 partidos, pero sólo 3 son televisados. Y no será porque no hay canales... La liga de aficionados de los domingos en Unbe está mejor organizada que la Copa...", ha escrito Borja Iglesias, en un mensaje que no ha pasado desapercibido y con el que pone voz al malestar generado por las decisiones organizativas de esta edición del torneo.

Equipos históricos sin retransmisión televisiva

El futbolista pone el acento en una jornada especialmente cargada. El miércoles 2 de diciembre están programados doce encuentros de la segunda ronda, pero únicamente tres aparecen inicialmente con retransmisión nacional asignada: Portugalete-Deportivo de A Coruña, Sestao River-Villarreal y Arosa-Celta, todos ellos a través de Movistar. De esta forma, nueve partidos no cuentan de inicio con una emisión nacional anunciada, una circunstancia que ha alimentado las críticas por la falta de visibilidad de numerosos enfrentamientos.

Entre los encuentros afectados figuran duelos con especial interés, como el Almería-Granada, el Eldense-Tenerife, el Ceuta-Cádiz o el Zamora-Valladolid. Una jornada que reúne a equipos históricos y a clubes modestos que buscan protagonizar una de las sorpresas del torneo, pero que no cuentan inicialmente con el mismo escaparate televisivo. La RFEF, eso sí, dejó pendiente la confirmación de las retransmisiones autonómicas, por lo que la programación podía ampliarse.

El reparto geográfico, el otro foco de la polémica

La crítica de Borja Iglesias no se limita a los horarios. El delantero también hace referencia al reparto geográfico del sorteo, que ya había generado controversia por el desequilibrio entre los dos grupos establecidos por la Federación. Los 56 participantes fueron divididos en dos zonas, Norte y Sur, atendiendo a criterios territoriales, pero la distribución acabó dejando 36 equipos en el primer grupo y solo 20 en el segundo.

El Sevilla celebra un gol ante el Sporting de Hortaleza en la primera ronda / Imago

Una diferencia que tuvo consecuencias directas en los emparejamientos. En el Norte, ocho de los nueve representantes de Primera división tuvieron la posibilidad de enfrentarse a equipos de Segunda RFEF. En el Sur, en cambio, solo uno de los seis clubes de la máxima categoría podía tener un rival de esa categoría: el Sevilla, que finalmente quedó emparejado con el Atlético Paso. El resto de representantes de Primera en el grupo meridional tuvieron que enfrentarse a conjuntos de Primera RFEF. Es el caso del Betis, que visitará al CD Extremadura, además del Málaga, el Levante, el Valencia y el Elche, que se medirán a Coria, Antequera, Real Jaén y Cartagena, respectivamente.

De esta forma, la Copa del Rey acumula dos focos de debate en apenas unos días. Primero, un sorteo condicionado por una distribución territorial que dejó diferentes escenarios competitivos para los equipos del Norte y del Sur. Ahora, una programación televisiva que deja a muchos aficionados sin poder ver a sus equipos en la competición. Dos decisiones que han terminado provocando la contundente reacción de un siempre reivindicativo Borja Iglesias.