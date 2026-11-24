El Matador, que tuvo buenas palabras recientemente con respecto al británico, se enfrentará a él, si se confirma, en la próxima edición de 'The Ultimate Fighter'

Ilia Topuria sorprendía en su reciente visita a Georgia y, en una entrevista con un medio local, calificaba a Paddy Pimblett con unas palabras muy cariñosas que no había usado hasta ahora, donde los cruces entre uno y otro siempre habían sido bastante ofensivos, lo que les había hecho ser antagonistas y presentarse como posibles rivales en la UFC.

"No lo considero una mala persona en absoluto. Ha creado su propio personaje en este deporte, por así decirlo. Pero en las interacciones personales, por las experiencias que he tenido con él cuando nos hemos encontrado, es una persona muy educada y muy corriente. (...) Con su esposa e hijos, es un ser humano muy normal como cualquier otro", indicaba Ilia Topuria, quien aseguró tener "una relación normal y profesional" con el británico, aunque también admitía que con él sería una "pelea muy interesante".

Ilia Topuria acepta la reto con Pimblett para 2027 / @ufc

La tensión entre ambos ha bajado algo en las últimas semanas, pero volverá a subir porque Ilia Topuria ha aceptado la oferta de Paddy Pimblett y que tanto le gustó al máximo dirigente de la UFC Dana White. El Matador se enfrentará a Pimblett en el reality 'The Ultimate Fighter', un concurso de televisión estadounidense que la que dos luchadores profesionales forman dos equipos de peleadores de artes marciales mixtas (MMA). Y que, en este caso, acabaría con una pelea entre el hispano-georgiano y el británico.

"Creo que tendrá miedo de hacerlo porque sabe que eso le afectará tanto la cabeza que no podrá concentrarse en la pelea, porque lo provocaría tanto. No creo que lo acepte. Me encantaría que lo hiciera, pero simplemente no creo que tenga agallas" señalaba The Baddy cuando lanzó el reto. Ahora es Topuria el que le dice que le "arrancará la cabeza" en ese duelo final.

Conor McGregor, Daniel Cormier o Alexander Volkanovski ya participaron en su día en este programa, pero nunca se han enfrentado dos luchadores tan claramente enfrentados, al menos hasta ahora, en 'The Ultimate Fighter'. Aún no tiene fecha la temporada 35, pero la última se estrenó en junio de este año y enfrentó al Team Cormier vs. Team Bisping.

Ilia Topuria da la cara por su hermano

Topuria ha reaparecido en las últimas horas no sólo para aceptar el reto sino, sobre todo, para defender a su hermano después de la derrota del pasado sábado. En este sentido, dejó claro que no se había visto al Aleksandre "verdadero" y que por eso había perdido por decisión dividida.

Luego, se ha conocido que el mayor de los Topuria luchó lesionado la práctica totalidad del combate ante Santiago Luna. En un intercambio, se dislocó el hombro a los 40 segundos de iniciar la pelea. Pese a ello, derribó a su oponente en el tramo final del primer asalto, pero el mexicano acabó llevando la pelea a su terreno.

Ante las críticas que había recibido el Conquistador por su derrota, su hermano Ilia fue claro. "La respuesta es sencilla: no estábamos viendo al Aleks que todos conocemos. Estábamos viendo a un guerrero que intentaba competir con un hombro dislocado, incapaz de usar sus armas, incapaz de mantener la guardia como lo hace normalmente y obligado a pelear de una forma completamente distinta a la que había preparado. Y aun en esas circunstancias, llevó la pelea a una decisión dividida. Para mí, eso dice mucho más de él que cualquier resultado", afirma el hispano-georgiano, quien señaló estar "orgulloso de su hermano" y se despidió con un mensaje a los que critican sin saber: "Que os jodan".

El propio Aleksandre Topuria, en sus primeras palabras tras la derrota, reconoció que había hecho todo lo que había podido y que, por ello, sólo puede estar satisfecho, pese al resultado. "No me arrepiento y no tengo nada por lo que reprocharme. Acepto lo que pasó con la tranquilidad de saber que lo di todo, como siempre prometo. Todo pasa por una razón. Esto es sólo el comienzo. Gracias a Dios por todo, siempre", publicó en sus perfiles de redes sociales.