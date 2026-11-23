Ilia Topuria y su hermano Aleksandre renunciaron a los estudios universitarios para centrarse en el deporte, desempeñando un papel fundamental la familia en aquella decisión

Detrás de la carrera de Ilia Topuria hay una historia familiar en la que la confianza fue tan importante como el talento. Antes de convertirse en uno de los grandes nombres de las artes marciales mixtas, el luchador tuvo que tomar una decisión que rompía con el camino que habían seguido hasta entonces los miembros de su familia: dejar los estudios y apostar por el deporte. No lo hizo solo. Su hermano Aleksandre tomó la misma dirección y sus padres decidieron respaldar a los dos, aun sin tener garantías de que aquella elección acabaría dando sus frutos.

Inga, madre de ambos, ha recordado cómo vivieron aquel momento. En una familia en la que pasar por la universidad era lo habitual, sus hijos fueron los primeros en apartarse de esa tradición para concentrar todos sus esfuerzos en su carrera deportiva. "Fueron los primeros de la familia en no ir a la universidad. Nos dijeron que querían dejar las clases y centrarse en el deporte. Y les apoyamos", explica.

Con la perspectiva que ofrecen los éxitos posteriores, aquella apuesta puede parecer más sencilla de lo que realmente fue. En ese momento, sin embargo, el futuro de los dos hermanos todavía estaba por definirse.

Aleksandre, mucho más que un hermano

La figura de Aleksandre también resulta fundamental para entender la trayectoria personal de Ilia. El luchador ha reconocido que es la primera persona a la que recurre cuando atraviesa un problema y que buena parte de lo que sabe se lo debe a él. No se trata únicamente de compartir una misma pasión deportiva o de haber crecido persiguiendo objetivos parecidos. Entre ambos existe una complicidad forjada desde mucho antes de que llegara el reconocimiento.

Ilia Topuria, junto a su hermano Aleksandre Topuria. / aleksandre_topuria

Los dos tuvieron que afrontar episodios de acoso durante su etapa escolar. Ilia ha hablado en alguna ocasión de aquellas experiencias y del miedo que le provocaban los enfrentamientos fuera del ámbito deportivo. Son recuerdos que ayudan a comprender el vínculo entre los hermanos.

También hay una historia de distancia detrás de esa unión. Durante parte de su infancia en Georgia, Ilia y Aleksandre vivieron separados de sus padres, que se habían marchado en busca de mejores oportunidades. La familia terminó reuniéndose en Alicante, pero aquel periodo dejó una huella en los recuerdos de ambos luchadores.

Inga y Zaza respaldaron a sus hijos cuando todavía no había títulos ni resultados que anticiparan hasta dónde podían llegar. Una apuesta que terminó convirtiéndose en una parte esencial de la historia de los hermanos Topuria.