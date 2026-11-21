El mayor de los Topuria cae en Qatar ante Santiago Luna por decisión dividida, en un combate muy igualado que se decidió por detalles

Aleksandre Topuria pierde su invicto en la UFC tras caer en el Fight Night de Qatar ante el mexicano Santiago Luna en un combate muy trabado y parejo, que los jueces dieron al norteamericano por decisión dividida.

El luchador hispano-georgiano no estuvo tan dominante como en sus dos primeros combates en la compañía y aunque en algún momento logró mandar a la lona a su rival, éste parecía ganador tras los dos primeros asaltos. El Conquistador no pudo levantar el vuelo en el tercero y darle la vuelta, y los jueces le dieron el combate por perdido.

En el arranque de la pelea, Luna apostó por un inicio intenso, con muchas patadas, llevando la pelea hacia los intercambios y buscando acorralar a Topuria contra la jaula. El hispano-georgiano respondió con paciencia, utilizando el jab y estudiando los movimientos de su rival para encontrar los momentos adecuados para atacar.

Topuria manda a la lona a Luna

Su precisión marcó la diferencia, especialmente con varias derechas a la contra que hicieron daño al mexicano. Una de ellas, a falta de minuto y medio, mandó a Luna a la lona. Pese a ello, Aleksandre evitó precipitarse y mantuvo un planteamiento calculador hasta el final.

Tras la igualdad de la manga inicial, Luna volvió a apostar por la presión y un elevado volumen de golpes, buscando imponer su ritmo mediante ataques a diferentes alturas.

Topuria, sin embargo, tomó el control del centro del octágono y respondió con un boxeo más selectivo y con buenos movimientos defensivos. El hispanogeorgiano conectó varias derechas y supo esquivar buena parte de los ataques, aunque el mexicano también encontró respuestas con manos y codos en la corta distancia.

Las molestias de Aleksandre Topuria, decisivas

Las visibles molestias de Aleksandre en el brazo izquierdo condicionaron su rendimiento en este round, favoreciendo el mayor volumen ofensivo de un Luna que, tal vez, encarriló aquí su victoria.

En el último asalto, el luchador mexicano mantuvo su presión constante, sin dar lugar a la reacción de su oponente, dejando pasar el tiempo y tratando esta vez de seleccionar sus golpes, que fueron más efectivos.

Topuria respondió con derechas a la contra y desplazamientos que le permitieron esquivar buena parte de los golpes del rival; y también recurrió a las patadas a la pierna adelantada para frenar los avances del mexicano.

Santiago Luna, tras ganar a Aleks Topuria / @UFC

Sin embargo, aunque Aleksandre apretó y conectó buenas derechas en los últimos compases, su menor actividad en el intercambio de manos permitió que Luna siguiera llevando la iniciativa.

No logró cambiar el rumbo del asalto ni le pelea y acabó costándole la victoria. Con este triunfo, Santiago vuelve al camino de las victorias tras haber caído en junio ante Bryce Mitchell y gana la pelea más importante de su carrera.