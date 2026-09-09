La FIFA da la espalda al Levante

La FIFA ha rechazado el recurso presentado por el Levante para inscribir a Sergio Akieme, cuya documentación llegó fuera de plazo. El lateral, pese al acuerdo alcanzado entre las tres partes, seguirá en el Stade de Reims hasta, al menos, el próximo mercado de invierno

El Levante no podrá contar con Sergio Akieme durante la primera mitad de la temporada. La FIFA ha rechazado el recurso presentado por el conjunto granota después de que la inscripción del lateral izquierdo no pudiera completarse dentro del plazo establecido para el cierre del mercado de fichajes.

La operación estaba cerrada entre todas las partes. Levante, Akieme y el Stade de Reims habían alcanzado un acuerdo para que el futbolista jugara cedido esta temporada en el conjunto valenciano. Sin embargo, el movimiento terminó frustrándose por un problema con los plazos administrativos.

La documentación llegó fuera de plazo

La documentación necesaria para formalizar la incorporación del lateral español llegó después de las doce de la noche del pasado 1 de septiembre, cuando el mercado de fichajes ya había cerrado. Ante esta situación, LaLiga no pudo tramitar la inscripción del jugador y Akieme quedó fuera de la plantilla levantinista.

El club valenciano no se dio por vencido y decidió acudir a la FIFA para intentar que el organismo internacional revisara el caso. El Levante defendía que había realizado toda la tramitación en tiempo y forma y contaba con documentación que, según explicó su director deportivo, Héctor Rodas, podía demostrarlo. La entidad granota presentó el recurso la pasada semana con la esperanza de conseguir una autorización excepcional que permitiera a Akieme incorporarse al equipo y competir durante la presente campaña.

Akieme tendrá que esperar hasta enero

Fuentes del club valenciano han confirmado que la FIFA ha rechazado el recurso, por lo que Akieme seguirá vinculado al Stade de Reims durante los próximos meses. El lateral tendrá que esperar, salvo que cambie la situación, hasta la apertura del mercado de invierno para poder incorporarse al Levante. Se trata de un contratiempo importante para el conjunto granota, que había trabajado para cerrar la llegada del futbolista y finalmente se queda sin poder utilizar uno de los refuerzos previstos para esta temporada.

El caso también supone un duro golpe para la planificación deportiva del Levante. El club consideraba que disponía de argumentos y documentación suficientes para demostrar que había cumplido con los procedimientos establecidos, pero la FIFA no ha atendido sus alegaciones. Ahora, la dirección deportiva tendrá que buscar soluciones dentro de la plantilla para cubrir la posición durante estos meses. Mientras tanto, Akieme deberá continuar en Francia a la espera de que llegue enero y se abra una nueva oportunidad para vestir la camiseta del Levante.