El Levante confirma la decisión de Etta Eyong con su futuro: "Hubo una llamada del Valencia"

Héctor Rodas, director deportivo del Levante, dejó claro el movimiento del club che por el camerunés, así como la postura del propio futbolista: "Nosotros tratamos de mediar y él ha rechazado todas las propuestas"

El Levante ha concluído el mercado de fichajes con buenas noticias tanto en el apartado de salidas y entradas. Aunque todavía faltan anuncios por llegar, como el de la marcha de Carlos Álvarez rumbo al América de México. Héctor Rodas, director deportivo del club granota, ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa para hacer balance de esta ventana de traspasos, en el que ha sido protagonista Etta Eyong.

Héctor Rodas: "Ha sido un mercado muy intenso y hemos hecho muchas cosas"

De esta manera, Héctor Rodas ha explicado que "ha sido un mercado muy intenso y hemos hecho muchas cosas. Ha sido un mercado muy complicado. Hemos empezado con un fair play de cinco millones que es muy complicado. Hemos tenido que ser ingeniosos para hacer buscar una estabilidad y empezar nuevos procesos como la ciudad deportiva. Estoy muy satisfecho y contento del mercado. Hemos tenido un final bonito".

Sobre el Fair Play Financiero, comentó lo siguiente: "Tu imagínate que el club genera 100 millones de euros, pero la liga te dice que solo tienes 25 millones porque tienes que generar plusvalía. ¿Cómo consigues que esa cifra suba?, vendiendo jugadores, etc. El cómputo general nos ha permitido hacer una plantilla competitiva. Hemos recortado mucho de la herencia recibida".

Héctor Rodas habla del fichaje fallido de Sergio Akieme

Por otra parte, Héctor Rodas valoró el fichaje fallido de Sergio Akieme: "Nosotros en las ultimas horas estábamos centrados en la inscripción de Petar Ratkov. Si hubiéramos tenido el saldo necesario para cerrarlo, lo hubiéramos hecho. Lo intentamos, desde enero estamos hablando pero le advertimos de nuestra situación".

El directro deportivo del Levante confirmó la salida de Carlos Álvarez: "Está traspasado a America. Tiene que solucionar algunas cosas con el equipo de destino. Cuando esté cerrado se hará oficial. En nuestra hoja de ruta contábamos en que no tenías saldo suficiente para poder hacer una operación. Tenemos a Cabello y a Toljan que pueden jugar en esa posición. Tenemos otras opciones si el mister decide que Manu Sánchez no juega".

Héctor Rodas: "Estoy muy satisfecho del trabajo"

Héctor Rodas se mostró satisfecho por el trabajo hecho en el mercado de fichajes pese a no haber podido firmar a Sergio Akieme: "Yo estoy satisfecho igual. Yo creo que, con el Fair Play que tenemos y que estamos manejando, doblar dos jugadores por puestos, es complicado. Estoy muy satisfecho del trabajo. El año pasado teníamos los mismo numero de delanteros que ahora. Queríamos un perfil de delantero como Carlos Espí".

Sobre la diferencia de la plantilla con respecto a la temporada pasada, Héctor Rodas comentó que "son perfiles diferentes y confío mucho en la plantilla de este año. Es verdad que, con Luís Castro desde el inicio, es un punto muy a favor. Partimos con esa cierta ventaja de que el míster ya conoce a la plantilla. No vivir con prisa y ansiedad por conocer a los jugadores y puntuar en cada partido, es muy importante".

Héctor Rodas, sobre Carlos Álvarez: "Hay que recordarlo con buenos ojos porque nos ha dado mucho"

Héctor Rodas volvió a hablar de Carlos Álvarez: "América hizo una oferta muy grande y era una situación complicada, porque en pocos meses era agente libre. Hay muchas oportunidades pero al final surgió la oferta de México, que él vera con muy buenos ojos. Hay que recordarlo con buenos ojos porque nos ha dado mucho".

En este sentido, el director deportivo del Levante dejó claro que han "hecho la mejor plantilla con el presupuesto que teníamos. El entrenador está satisfecho. Aunque es verdad que no podemos decir que hemos hecho una buena plantilla, si al final no conseguimos el objetivo. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos hecho ventas muy complicadas".

Héctor Rodas, sobre el futuro de Etta Eyong: "Tenemos que respetar su decisión"

Héctor Rodas valoró la situación de Etta Eyong, que recibió interés del Valencia: "Etta es un gran activo. Hizo un inicio de temporada que llamó la atención, aunque después de la copa África resurgido Carlos Espí. Siempre que ha participado atenido muy buena actuación. Han llegado ofertas de diferentes clubes de países exóticos, Premier, Liga española, pero el jugador ha decidido quedarse e intentar sacar su mejor versión".

Pese al interés de la Premier League, comentó que "nosotros tratamos de mediar y él ha rechazado todas las propuestas. Para el club nos hubiera venido muy bien. Hubo una llamada del Valencia para preguntar por su situación, al igual que de otros equipos de Primera, pero tenemos que respetar su decisión. El Valencia pidió una información y ya no recibí ninguna llamada más".