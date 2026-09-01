Ratkov se acerca al Levante y vuelve a poner el futuro de Etta Eyong en el aire

El Levante acelera por Petar Ratkov, que llegará cedido con opción de compra, mientras el futuro de Etta Eyong sigue en el aire. El camerunés quiere quedarse, pero el Valencia aparece como posible destino

El Levante sigue moviendo fichas en las últimas horas del mercado y ya tiene prácticamente cerrado un nuevo refuerzo para su delantera. Petar Ratkov está a punto de convertirse en jugador granota, una operación que todavía espera el anuncio oficial, pero que puede tener consecuencias directas en el futuro de Etta Eyong.

El atacante serbio llegaría procedente de la Lazio en calidad de cedido y con una opción de compra. Una incorporación que llama especialmente la atención por sus características físicas. Con sus 1,93 metros de altura, Ratkov responde a un perfil similar al de Eyong y su llegada añade todavía más competencia a una delantera que ha sufrido importantes movimientos. La salida de Carlos Espí y la incertidumbre que todavía rodea al delantero camerunés han llevado al conjunto granota a buscar una nueva pieza para el ataque. Y aunque la operación no implica necesariamente una salida inmediata de Eyong, sí abre un escenario diferente para uno de los futbolistas que más debate ha generado durante las últimas semanas.

Una opción de compra de 14 millones

Más allá del perfil del delantero, hay un detalle que destaca en las condiciones de la operación. Si el Levante decide quedarse con Ratkov en propiedad al finalizar la temporada, deberá abonar 14 millones de euros. Una cifra elevada para la entidad valenciana y que supera incluso en un millón la cantidad que, según la información facilitada, pagó la Lazio por el delantero hace apenas un año al Red Bull Salzburgo.

Ratkov llega a Orriols buscando precisamente lo que no encontró durante la pasada temporada: continuidad. El serbio disputó nueve encuentros oficiales durante el curso 2025/26, ocho en Liga y uno en Copa, pero no consiguió marcar. La falta de protagonismo ha terminado empujándole a buscar una nueva oportunidad y el Levante puede convertirse en el escenario perfecto para relanzar su carrera.

Etta Eyong quiere quedarse

La llegada de un delantero de características similares hace inevitable mirar hacia Etta Eyong. El camerunés ha pasado de ser uno de los activos más cotizados del Levante a afrontar el tramo final del mercado con un futuro todavía sin resolver. El delantero llegó procedente del Villarreal en agosto de 2025, cuando la temporada ya había comenzado, a cambio de dos millones de euros. Desde entonces ha disputado 31 partidos oficiales entre Liga y Copa y ha marcado seis goles.

Durante el pasado invierno, clubes como el CSKA mostraron interés por su situación, aunque este verano el número de pretendientes no ha sido el mismo. Aun así, el mercado todavía no ha dicho su última palabra. Según informó Deportes COPE Valencia, el Valencia estaría buscando un delantero en las últimas horas y Etta Eyong aparecería entre las alternativas que maneja el conjunto de Mestalla, siempre bajo la fórmula de una cesión. Por el momento, sin embargo, el Levante no tendría noticias de una propuesta formal procedente del vecino valencianista. Además, el futbolista tiene las ideas claras. Pese a la incertidumbre y a la posible llegada de Ratkov, Etta Eyong ha trasladado a su entorno su deseo de continuar en el Levante. El atacante quiere quedarse, competir por un puesto y demostrar que tiene nivel suficiente para convertirse en una referencia ofensiva para el equipo.