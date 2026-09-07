Incendio en Valencia y Cañizares avisa de un "levantamiento público"

El ex guardameta, que defendió los colores valencianistas desde 1998 a 2008, propuso en 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope un "vaciado absoluto de Mestalla" para llamar la atención de Peter Lim

El Valencia vuelve a estar en una crisis que se repite año tras año y que suele tener como punto en común la gestión del equipo por el máximo accionista del equipo: Peter Lim. El magnate asiático está completamente desentendido del equipo y además tiene a su hijo Kiat Lim ejerciendo una presidencia que ayer se hizo más palpable con su viaje a la capital del Turia.

La situación del Valencia es tan extrema que tras caer 0-5 ante el Barcelona este pasado domingo en Mestalla, la policía tuvo que intervenir para crear un cordón de seguridad que facilitase la salida de los jugadores del estadio. La afición estaba sumamente enfadada aunque en el primer acto que había de protesta no hubo la concentración que se esperaba cuando se pidió que nadie entrase al campo en los primeros 19 minutos de partido. Santi Cañizares, guardameta valencianista desde 1998 a 2008, explotó en 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope y pidió medidas extremas.

Cañizares explota ante un Valencia herido de muerte

Cañizares, que estuvo presente en la retransmisión radiofónica del medio citado anteriormente, apuntó a la idea de la gente de realizar una protesta más grande aún que la de este pasado domingo ya que la derrota ante el Barcelona va más allá de perder tres puntos: "El problema no es perder tres puntos, el problema es mucho más grave y mucha gente tiene ganas de un levantamiento público".

Cañizares fue más allá para señalar a Peter Lim y su falta de conocimiento sobre lo que está ocurriendo verdaderamente en el Valencia: "Un vaciado absoluto de Mestalla y de forma reiterada llamaría mucho la atención y provocaría, al menos, el sonrojo de la dirección... Yo no sé si Peter Lim sabe cómo está el equipo ahora mismo, si está viendo los partidos, si le importa lo más mínimo".

El tertuliano y ex guardameta del Valencia apuntó al que podría ser el momento en el que Peter Lim empiece a prestarle atención al cuadro de Mestalla: "El propietario empezará a ponerse un poco las pilas y pensar en el mercado de diciembre cuando vea que el chiringuito se le cae abajo".

El Valencia, una empresa muy atractiva para su compra

Analizando las posibilidades del Valencia, Cañizares dejó claro que la masa social con la que cuenta el club de Mestalla le hace muy atractivo para cualquier comprador: "El Valencia está herido, está herido de muerte. Antes decían en la tanda de mensajes del descanso que, bueno, para que se vaya Peter Lim tiene que haber alguien que quiera comprar el Valencia. El Valencia es un caramelo de empresa, es un caramelo de empresa. Ahí lo tienes, cuarenta y pico mil tíos, cuarenta y pico mil personas van a Mestalla a pesar de que saben que van a sufrir, van a pasar vergüenza. O sea, tiene una masa social extraordinaria". Cañizares también puntualizó cómo Peter Lim no había atendido a las últimas propuestas que había tenido sobre la mesa para comprar: "El problema es que Peter Lim no ha querido atender a aquellos que han querido ir a comprar el club. El último no hace más de un año".

Por último, Cañizares no dudó en señalar a la afición y su capacidad para provocar que Peter Lim termine vendiendo el Valencia por la presión social: "Entonces tenemos un problema y es cómo provocar que Peter Lim ponga este club en venta. El siguiente problema será quién lo compra. Pero cómo provocar que Peter Lim ponga este club en venta y nos quite ya y nos despierte de esta pesadilla. Y solamente se puede hacer de una manera, con presión social. Y ya sé que la sociedad y el aficionado no tiene culpa y que tiene mucho mérito por estar ahí, pero solamente con eso".